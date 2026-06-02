7 días con el Papa

TVE se crece en los grandes eventos. Para algunos podrá parecer excesiva la cobertura que nuestra televisión pública va a dedicar a la visita de León XIV a España, pero nosotros la consideramos más que justificada. El Papa no solo es un jefe de Estado, y no hace falta abundar en las connotaciones que posee un viaje de estas características. TVE ha decidido con buen criterio que todos los actos que se desarrollen entre el 6 y el 12 de junio se retransmitan en La 1 (con la única excepción de un encuentro en Tenerife que pasará a La 2).

'Romper' la programación de la cadena principal para cubrir a tiempo completo esta visita y cada uno de los actos que completan su agenda, insisto, puede parecer exagerado para algunos. Pero si por algo se ha ganado el prestigio nuestra televisión pública ha sido por llevar a cabo unas retransmisiones excelsas de aquellos acontecimientos que han hecho historia.

Ante los eventos de envergadura el trasatlántico de TVE se crece. Durante la visita papal no solo se van a emitir los actos propiamente dichos, sino el antes y el después de los mismos. Los traslados. La llegada a los lugares. La espera por parte de los asistentes. Será en estos pormenores donde los comunicadores de la casa que los van a narrar, Pepa Bueno, Almudena Herranz, Lourdes Maldonado, Marc Sala, Lorenzo Milá y Oriol Nolis desde Barcelona, tendrán la oportunidad de explayarse apoyados por especialistas.

El dispositivo técnico y humano que va a desplegar la pública es enorme: 400 profesionales, 17 unidades móviles, cien kilómetros de cables, cinco estudios, drones y un helicóptero, para servir la señal oficial del evento, que enlazará con el Mundial de Fútbol. Un mes de junio histórico.