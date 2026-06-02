Acumulaciones y sospechosas coincidencias

Lo que parecía demasiado se queda corto si vemos lo que brota hoy del sucio manantial. No sabes si va en serio o en broma. Algunos lo tienen claro y circulan hacia la intención final, que no es otra que dar caza a Pedro Sánchez y tumbar al Gobierno, ya que no convencen con limpieza democrática. Esta oposición es la que pretende gobernar España con la ayuda de montar el circo de los horrores y del voto ciudadano. Es fácil imaginar lo que le esperaría al país y a la población si el infortunio se consumase.

Ahí está el pseudosindicato ultraconservador Manos Limpias para marcar el camino con el ojo puesto en la imputación a Sánchez, principal "culpable" de los males habidos y por haber. Feijóo y los suyos se frotan las manos y amplifican el menor indicio que les favorece. Sería gracioso si no fuera porque están dispuestos a cualquier cosa, como así reconocen, con tal de ubicar al presidente en el centro de las investigaciones.

El caso Leire, sobre una presunta trama para obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra los socialistas o el Ejecutivo, no se parece en nada a las populares cloacas de la Kitchen. Los expertos en esta materia especulan y dan lecciones de honestidad. La maquinaria no tiene freno y acusan al vecino de lo que ellos entienden muchísimo. Vean al PP encabezando las acusaciones del asunto en el que se investiga a Zapatero. Es igual que ofrecer el empleo de cuidador de gallinas a un zorro.

No es novedad la existencia de una persecución en varios frentes, judicial, político y mediático, al servicio de unos poderes económicos vinculados a las derechas. No vale solo con "el que pueda hacer, que haga". ¿Es normal la coincidencia de cuestiones judiciales en el tiempo? El juicio contra el hermano del presidente, el inverosímil caso de su esposa Begoña Gómez… Serie de acontecimientos y formas antidemocráticas. El espectáculo y la impunidad saltan a la vista, y el vocerío promete más leña.

A propósito del delito de nombramiento ilegal contra David Sánchez, el tribunal lo declara prescrito, aunque rechaza suspender el juicio, como solicitan las defensas. El relato del amaño se va diluyendo. Por otra parte, a Francisco Granados se le acumulan las causas. De momento, banquillo por cuarta vez en plena recta final de otra pieza de Púnica por presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público y transportes en la Comunidad de Madrid. Y otro juicio pendiente, el relativo a la financiación irregular del PP madrileño, sin fecha aún pese a que la instrucción se cerró en enero de 2022.

¿Cuándo se conocerá el informe de la UCO sobre González Amador, pareja de Ayuso y procesado por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental? ¿Por qué se retrasa tanto? Unas cosas vuelan y otras se ralentizan al parecer. Ahora imputa la Audiencia Nacional al jefe de la UDEF con M. Rajoy, por las ilegalidades contra Podemos. Misión cumplida al quedar tocado y hundido el grupo de Iglesias, y victoria de la caverna del "todo por España". Los de Ione Belarra dan por enterrado al Gobierno, si bien, por una u otra razón, el barco que hace aguas es el suyo. Sin posibilidad de que la nave morada mejore realmente en unas próximas elecciones generales. Veremos la fecha.

Pedro Sánchez quiere seguir trabajando, si los socios parlamentarios lo permiten, ante los intentos de los perturbadores de la democracia. Venga de donde fuere, la corrupción no es admisible bajo ningún concepto y debe perseguirse. La utilización política de las investigaciones es infumable, y las desenfrenadas actuaciones circenses se apuntan al "más difícil todavía". Zapatero, en el punto de mira a diferencia de otros expresidentes que se dedican más o menos a lo mismo, no es el trofeo valioso, sino el modo de destruir el manual de resistencia y usar el p'alante clavando el estoque y la puntilla.

Esta catástrofe paisajística convive con la buena marcha española y un nuevo récord de puestos de trabajo. Vamos a obtener una nueva dotación de fondos europeos, destinada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con un total de 6.500 millones de euros. ¿Tan mal se han movilizado 75.000 millones hasta ahora en diferentes proyectos? Objetivos cumplidos y existen más, hechos que a la oposición le disgusta mucho porque Sánchez gestiona pensando en el interés general, no en el de unos pocos.

La próxima visita de León XIV va a servir para lanzar mensajes en favor de la dignidad, la convivencia y los valores de la paz. El presidente ovacionará al pontífice y pretenderá sacar rédito del viraje del PP a las posiciones más ultras en materia de inmigración. El enfrentamiento de Vox con la Conferencia Episcopal le inhabilita a pesar de que las posturas más conservadoras se han apropiado siempre de la Iglesia, cuya doctrina social, por cierto, choca con los postulados de las derechas. La "charca repugnante" de la que habla Aznar, refiriéndose a los escándalos que acontecen, es un chaparrón (forzado más de una vez) respecto a los casos de corrupción que afectaron a una docena de sus ministros entre 1996 y 2004. O sea, santurronería pura y dura.