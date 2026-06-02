Opinión | Tribuna
Busca qui t’ha pegat!: la Llei Mordassa
"Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este (l’agressió policial per l’esquena i sense motiu a una professora jubilada) es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes". Estes són les paraules de Pilar Bernabé, delegada del Govern al País Valencià, i candidata a l’Alcaldia de València. Estem parlant de coses serioses, de realitats que afecten de ple a l’essència de tota democràcia, on l’Estat espanyol s’alinea i vol alinear-se. La resposta de la Unió Federal de Polícia, un dels sindicats majoritaris del Cos, a Pilar Bernabé és senzillament increíble, amb frases com: "La imagen corresponde a una actuación policial para evitar que corten las calles", "Usted no va a investigar nada...", o "Todo nuestro apoyo al compañero y su actuación"... Però en quin país vivim? No és Espanya una democràcia? Les forces de seguretat no han de garantir la seguretat, valga la redundància, també dels manifestants pacífics? Pilar Bernabé i el seu partit s’ho han de fer mirar, incapaços com han estat d’acabar amb la llei "Mordassa" que empodera els agents de la repressió contra manifestants pacífics.
En resum, la llei "Mordassa" pot promoure l’arbitrarietat no sols de qualsevol agent de seguretat sinó també de l’Administració; igualment, i en paral·lel, promou la por i l’autocensura dels ciutadans, per allò de curar-se en salut donada la possible brutalitat de les forces de seguretat (bales de goma incloses), o per allò de cuidar-se la butxaca per possibles multes arbitràries. És que estem tornant a allò de "qui no ha fet res, no pot témer res" del franquisme? Clar!, si ens poden caure multes de fins a 600.000 euros, segons manifeste un policia o una autoritat, ja ens podem posar en guàrdia o prevenció o, millor, quedar-nos quietets!
Arribats ací, es postula per part de forces democràtiques la derogació d’esta llei, cosa a la que es neguen alguns sindicats de les forces de Seguretat, perquè, diuen, això fomentaria la desprotecció dels cossos de Seguretat (no n’hi ha prou amb uniforme, porra, i pistola?). En última instància, com a petició mínima, s’insisteix i es postula eliminar les bales de goma contra manifestants, revisar el dret d’asil i les devolucions de migrants en calent, i que es minimitzen les sancions per faltes de respecte a la policia o a les Institucions.
I, per garantir millor els drets civils, es requiriria modificar el Codi Penal per suprimir el delicte contra els sentiments religiosos i les injúries a les Institucions (que no són cap delicte en democràcies consolidades), tals com delictes contra la Corona, al Govern, al CGPJ, el TC, i l'Exèrcit. Més la publicació d’una llei que prohibisca les subvencions públiques als mitjans que practiquen "pseudoperiodisme" o vulneren el "codi deontològic" de la professió, amb els fakes/boles.
Sempre s’ha dit que la premsa, òbviament, té una gran influència, que és el quart poder, però actualment les xarxes socials i el món digital ho superen tot. No pot ser que circulen mentides i fakes/boles sense parar, interessades des de grups de pressió de tota mena (econòmics, polítics, socials, religiosos, ...), o també, simplement, per a crear estats de confusió, de desinformació, o de desqualificació de qui o de què siga. Sense dilació, s’ha de legislar sobre la qüestió i posar-ne fre.
En estos casos, tot gira al voltant de restringir drets o estendre drets. Allò de "donar o llevar" és una bona vara de mesurar les coses. I, en una convivència plena, s’està millor donant drets, salvaguardant les persones i els seus pensaments i opcions, que alçant fakes/boles de descrèdit i desqualificació, posant codis restrictius o suprimint opcions, a l’avortament, al divorci, a la lliure reunió i expressió, a la lliure determinació individual o col·lectiva, a...
Restringir drets ho fa Turquia o Rússia; l’Estat espanyol vol ser una democràcia plena.
Però, clar!, la Pilar Bernabé parla a favor dels drets de manifestació (és candidata a l’alcaldia, necessita vots), però el seu partit avala o no deroga la llei "Mordassa" (s’alinea amb el creador de la llei, el PP, o siga, la dreta). Déu els cria i ells s’ajunten...
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