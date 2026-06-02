Contra la industria cultural

En caso de crisis, palo a la cultura. Esta terrible línea de pensamiento ha venido aplicándose durante décadas por gobiernos de todos los colores políticos, con especial virulencia por parte de los partidos conservadores, que siempre han considerado los asuntos culturales como un mundillo sospechoso en el que reina el izquierdismo y el libertinaje intelectual. En caso de crisis, inmediato recorte de las aportaciones públicas para cualquier manifestación de la creatividad artística; ya sea teatro, cine, pintura, danza o música.

El último ejemplo de esta manera de ver el mundo lo estamos sufriendo en la actual edición de la Mostra de Teatre d’Alcoi. El Consell de Pérez Llorca ha recortado una tercera parte de sus ayudas económicas, dejando a este veterano certamen en una situación complicada y obligando al Ayuntamiento de Alcoy a dar un paso al frente para evitar que el castigo del PP autonómico desluzca en encuentro, que tras 35 ediciones ya se ha consolidado como la principal cita autonómica de este sector.

Por explicarlo de alguna forma, la Mostra de Teatre viene a ser como una feria de muestras de las artes escénicas valencianas, a la que cada año acuden programadores para ver las últimas novedades y contratar espectáculos para la temporada. El esquema de funcionamiento es el mismo que se aplica en las innumerables ferias que intentan fomentar la prosperidad de sectores como el textil, el calzado, la cerámica o el helado. Aunque se persiga el mismo objetivo, hay una diferencia sustancial: las autoridades autonómicas riegan con subvenciones públicas a estos certámenes industriales y ni al más tonto de los consellers se le ocurriría reducirles las ayudas, por que inmediatamente sería denostado por empresarios, alcaldes y cámaras de comercio.

En el fondo de esta aparente paradoja, hay una circunstancia alarmante: la incapacidad que tienen nuestras autoridades institucionales (y una buena parte de nuestra sociedad) para comprender el concepto industria cultural. El teatro, la danza o la música son manifestaciones artísticas, pero además son actividades que generan centenares de empleos, que mueven importantes inversiones y que inyectan vida en el tejido social de una ciudad o de un territorio autonómico. En vez de asumir esta realidad, la autoridad competente se empeña en considerar un lujo prescindible cualquier cosa que tenga que ver con el arte y está absolutamente convencida de que si aplica ajustes financieros en estos terrenos, no tendrá que enfrentarse a ningún coste político negativo. Nos encontramos ante una triste demostración de ceguera política por parte de un gobierno autonómico que no se está distinguiendo precisamente por su sensibilidad.

La reacción de los profesionales del sector ha sido la previsible: contestar con un calendario de movilizaciones al desprecio del Consell. A lo largo de esta Mostra se sucederán los actos públicos de rechazo y protesta, en un movimiento que merece el máximo apoyo social. Los alcoyanos somos un pueblo que ha cuidado con mimo todas sus tradiciones culturales, con especial pasión por el teatro, y debemos responder con claridad y contundencia frente a la agresión de las autoridades autonómicas.