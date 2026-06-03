No hay tiempo para ver tanto

Hace poco, alguien con pocas luces aseguraba en una manifestación que él se encargaría de cerrar la televisión pública, y que pagaría lo que hiciese falta de su bolsillo para que esa medida fuese posible. Lo triste es que le rodeaban no menos de diez micrófonos de todas las cadenas y sus extemporáneas palabras se esparcieron por todos los programas de debate político.

Padre, perdónales, porque no saben lo que dicen. Por no entrar en los territorios de todo lo que nos aportan Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3 y Radio 5, junto a la plataforma RTVE Play que es un tesoro nacional, y limitándonos solo a lo que nos ofrece una cadena como La 2, vamos a enumerar algunas de las citas que dignifican el medio y cuyo único problema es que no nos da la vida para disfrutarlas.

Esta semana hemos gozado o podemos gozar de los Premios Max desde el Teatro Romano de Mérida, del ciclo de cine dedicado a Marilyn Monroe, de los espacios cinematográficos que presentan Gerardo Sánchez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez, de la entrega de "En portada" titulada "Matar en vida" tan interesante como la anterior dedicada a las dietas para la obesidad, de una deliciosa entrevista de Mercedes Milá a sor Lucía Caram, de un encuentro con los talentosos Nao Albet y Marcel Borrás con motivo del estreno en Madrid de su primera ópera, de la última entrega de "El juicio" dedicada al feminismo, del cine independiente de los jueves a medianoche con "Stella, víctima y culpable", de "Órbita Laika", del incombustible "Metrópolis" (40 años le contemplan), de "La gran aventura de la lengua española", de las entregas de "La aventura del saber" (¿todavía hay quien no la ha descubierto después de 34 años?) y las de "Sukha", más los concursos y documentales. Hay quienes harían bien en estar bien calladitos.