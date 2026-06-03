Mucha promesa, poco presupuesto y menos realidades

Se está notando que, cada día, va faltando menos para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Las visitas y declaraciones a nuestra ciudad para anunciarnos proyectos y actuaciones que dicen tener en marcha, o, por lo menos, que piensan en ellos de vez en cuando, está aumentando.

La semana pasada estuvo el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en Elx, en un debate con el alcalde Pablo Ruz, moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, que, junto a otras entidades, había organizado este acto informativo. Es digno de elogio actuaciones públicas de este tipo. Suponen un acercamiento a la sociedad civil y, de alguna manera, un cierto compromiso con ésta ante las políticas que, desde su departamento, se desarrollan o se debían desarrollar hacia nuestra ciudad. Hablamos de la conselleria que, por sus competencias, es la que suele tener la mayor capacidad inversora en la Generalitat.

Entre lo que allí se habló, que fue mucho, destaca que, por primera vez, se dijera que la paralización de la reforma de la carretera de Santa Pola se debía a que, en el trámite de expropiaciones, algunos propietarios habían judicializado dicho trámite en sus reclamaciones. Es sorprendente alegar dicha razón que, en tres años de paralización, nunca se había argumentado. En su momento, con la llegada de Mazón al Consell, se alegó una mera modificación de partidas del presupuesto, y así se dijo siempre ante las reiteradas quejas expresadas al Consell por diferentes colectivos. Incluso, dando por buena, y tardía, la explicación, no parece razón suficiente para justificar la situación.

En cuanto a la Ronda Sur, tan prometida por el PP y a la que se comprometieron Ruz y Mazón a iniciar las obras en esta legislatura, de la que tan poco queda, por cierto, y sin haber hecho nada, dice de ella Pablo Ruz que es muy necesaria, cosa de la que nadie duda, y que «es incomprensible que el Gobierno de España se la dejó a medias». Tal vez sería conveniente recordar que, cuando se inauguró la primera fase gobernaba el PP (21-3-2015) y que siguió haciéndolo hasta 2018 en que, tras una moción de censura, cayó Rajoy. Que, en esos tres años, el PP no diera continuidad a lo que faltaba sí es incomprensible, al igual que lo sucedido después entre el Estado y la Generalitat, incluyendo a la actual. Ahora anuncia que, en julio, se inicia el trámite de expropiaciones que, a la vista de lo acontecido con la Carretera de Santa Pola, tal vez habría que pedir ayuda a alguna de las múltiples vírgenes que Ruz ha puesto por la ciudad, a ver si así se tiene más éxito que con la conselleria.

También resultó llamativo que, al hablar del TRAM en Elx, cuyas obras, según se dijo en su momento, implicarían una inversión de 195 millones de euros, y se iniciarían también en esta legislatura sin que asomen por ningún lado, y diga ahora el conseller que «el estudio informativo del mismo ya está finalizado». Pues menos mal, tres años para hacer el estudio no parece poco. De fechas no habló, como siempre. Del modelo dijo que sería eléctrico, sostenible, no contaminante y silencioso. Poco más y dicen que invisible, ya que todo apunta a que el tranvía que prometieron tendremos que ir a Alicante para verlo porque aquí parece que el servicio será de unos autobuses modernos, tuneados de tranvía para dar el pego, y del TRAM si te he visto no me acuerdo. Y, encima, con el alcalde delante llegando a justificar la tardanza de la conselleria en el tema de la dana que, curiosamente, para otras ciudades, Alicante incluida, no les afecta en sus inversiones y sí para Elx. Cosas veredes, amigo Sancho…

Y este trampantojo de TRAM, encima, ha servido para que Elx perdiera la deuda histórica de la Generalitat con nosotros por lo de la UMH, cifrada en 43 millones de euros. Menudo negocio hizo Mazón con Ruz cuando consiguió que éste se la perdonara alegremente, le vendió humo y aquí se lo compraron.

También estuvo en Elx el presidente de la Diputación, Toni Pérez, para actualizar la promesa del Palacio de Congresos. Es la típica visita preelectoral. Anunció que las obras de dicho Palacio «podrían» empezar en 2027, y le faltó decir: y si no, podrían empezar cualquier otro año. Recordemos que la primera promesa de un Palacio de Congresos la hizo un presidente de la Diputación llamado César Sánchez, en 2018, junto a un Ruz candidato a las municipales de 2019. Que ocho años después aún se estén buscando fechas ya es sintomático del interés con el que se toman esta promesa. Ni siquiera hay previsión en los presupuestos provinciales suficiente y, mucho menos, en los de la Generalitat. Aunque peor está el tema del espacio donde antes estaba el Casino, del que no parece acordarse nadie.

Y, hablando de presupuestos de la Generalitat, la presentación de los mismos ha sido la constatación de que Elx para València queda muy lejos. Vienen aquí prometiendo y, luego, no ponen nada o casi nada en los presupuestos y, encima, aquí se les ríen las gracias por si acaso. Aparecen partidas casi simbólicas para intentar «quedar bien», se mueven anualidades al ir retrasando compromisos y ni siquiera cumplen lo que, en 2025, dijeron que habría para 2026. Juegan con las inversiones que Elx necesita y las van dejando, siempre, para lo último. Y así nos va.

El debate de presupuestos demostrará la capacidad del Ayuntamiento para hacerse notar. Hora es de demostrarlo. Ya se ha perdido mucho.