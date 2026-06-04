Agua, tierra y vida: los agricultores somos guardianes del medioambiente

Gestionamos casi 25.000 hectáreas de regadío en el sur de Alicante y sostenemos con nuestras infraestructuras el Parque Natural de El Hondo, uno de los humedales más valiosos de Europa. Este viernes, Día Mundial del Medioambiente, reclamamos que se reconozca una labor que llevamos más de un siglo desempeñando: la de proteger el territorio gestionándolo, en lugar de abandonarlo.

La Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Izquierda del Segura nació hace más de un siglo con un proyecto pionero: aprovechar los excedentes del río Segura mediante bombeo eléctrico para hacer productiva una de las comarcas más áridas del Levante español. Aquellos ingenieros y agricultores no transformaron el secano en regadío contra la naturaleza, sino con ella, construyendo una red hídrica que hoy sigue siendo el esqueleto de un territorio vivo.

Esa red abastece cerca de 25.000 hectáreas repartidas por dieciséis municipios de las comarcas del Baix Vinalopó, la Vega Baja y l’Alacantí. Más de 20.000 comuneros, familias agricultoras en su mayoría, dependen de una gestión que no es solo económica, sino también cultural, paisajística y ambiental. Aquellos primeros regantes construyeron además, sobre la antigua albufera de Elche, los embalses de Levante y de Poniente, que con las décadas acogieron una biodiversidad extraordinaria hasta convertirse en lo que hoy es el Parque Natural de El Hondo. Llevamos muchas décadas demostrando que, en este territorio, agricultura y medioambiente no son opuestos: son la misma cosa.

El medioambiente y la sostenibilidad solo tienen sentido cuando se armonizan con la realidad del territorio. Decir «no» a todo, o no intervenir con el argumento de que así se protege mejor la naturaleza, no es proteger: es renunciar a gestionar. El agricultor no es un adversario del medioambiente, sino quien más horas dedica a cuidarlo, quien mejor conoce el terreno y quien primero pierde cuando este se degrada.

Cuando se habla de conservación, el regadío rara vez aparece en el lado de los activos, y casi nunca se reconoce lo que aporta. Nuestros cultivos de cítricos, alcachofas, granados y hortalizas cumplen funciones ambientales verificables: actúan como sumideros de CO2, frenan la erosión y la desertificación, regulan la temperatura local y sostienen una biodiversidad que suele ignorarse, desde los polinizadores hasta la microfauna del suelo. La alternativa a esas hectáreas en producción no es un paisaje silvestre que surja por sí solo: en esta latitud, la alternativa es el abandono, con suelos desnudos, erosión y desertificación. El campo es una inversión permanente en la salud del territorio.

Entre todos esos activos ambientales hay uno que merece atención especial: el Parque Natural de El Hondo, uno de los humedales más importantes del litoral mediterráneo occidental. Con su sistema de lagunas, canales y azarbes, alberga flamencos, fochas, aves limícolas y especies migratorias de relevancia continental, algunas en peligro de extinción. Está declarado Zona de Especial Protección para las Aves, forma parte de la Red Natura 2000 y figura en el Convenio Ramsar de humedales de importancia internacional.

Lo que pocos saben es que nuestra Comunidad es propietaria de más del 55% de la superficie del parque y de la mayor parte de su zona húmeda, y que el humedal existe, en sus condiciones actuales, porque nosotros lo sostenemos con medios propios: personal dedicado en exclusiva, mantenimiento de infraestructuras, desbroces y mondas de azarbes y canales. La Generalitat colabora con una ayuda anual, pero esa aportación cubre solo una fracción del coste real. No somos gestores del parque por imposición: somos sus guardianes naturales, porque nuestra red de riego es, literalmente, el sistema circulatorio del humedal. Separar El Hondo de la Comunidad es imposible.

Reducir el Trasvase Tajo-Segura no es solo una decisión política: tiene consecuencias ambientales directas sobre uno de los humedales más importantes de la Unión Europea. Nadie puede sostener que proteger la cuenca alta del Tajo exija dejar sin agua un humedal catalogado como de importancia internacional, ni reclamar coherencia ambiental mientras se condena a la sequía a un parque natural que alberga especies en peligro de extinción.

El humedal de El Hondo necesita agua, y esa agua, hoy por hoy, solo puede garantizarse con un trasvase que funcione. La desalinización y la reutilización de aguas regeneradas son complementos valiosos y necesarios, pero no sustituyen al trasvase en volumen, coste ni fiabilidad. Por eso defendemos la concesión del Trasvase Tajo-Segura de forma clara y sin matices: defender el trasvase es defender El Hondo, y defender El Hondo es cumplir los compromisos de conservación que España ha suscrito ante la Unión Europea.

Nuestra Comunidad no se limita a distribuir agua: gestiona un territorio. Además del mantenimiento diario del parque, realizamos medidas de gestión activa, como quemas controladas del carrizo y el control del jabalí, de eficacia científicamente comprobada y necesarias para mantenerlo vivo.

Seguiremos modernizando infraestructuras, diversificando fuentes e integrando la gestión ambiental en la operación diaria. Pero necesitamos que el Estado, la Comunitat Valenciana y la Unión Europea reconozcan lo que aportamos y que la política de aguas nos trate como un aliado, no como un problema. En este Día Mundial del Medioambiente pedimos coherencia: entre el discurso de la conservación y las decisiones hidrológicas, y entre la defensa de los humedales mediterráneos y las restricciones al trasvase que los alimenta.

Creemos en el equilibrio: un humedal vivo no se construye levantando muros entre las personas y la naturaleza, sino encontrando el punto en que ambas se sostienen mutuamente. Las actividades tradicionales del territorio, practicadas de forma regulada y sostenible, son compatibles con la conservación, y la caza es una de ellas: forma parte de la propia historia de El Hondo y, bien ordenada y dentro de la ley, ha contribuido durante generaciones a mantener vivos estos espacios. Conservar no es excluir, sino gestionar con criterio y con respeto por todos los que conviven en el territorio.