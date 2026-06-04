Elche, una ciudad que sabe convivir con su territorio

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medioambiente vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Y quizá precisamente por eso conviene decir algo con claridad: el medioambiente necesita menos fanatismo y más gestión.

Este día es una celebración serena de aquello que merece ser querido, ensalzado y transmitido a quienes vendrán después, como una herencia permanente de generaciones felices que han demostrado que la vida crece cuando no hay miedo, ni negación absurda de la realidad que tenemos delante.

Últimamente tengo la sensación de que el debate ambiental se ha ido atrapando entre dos extremos inmóviles, tan mezquinos como estériles. En un ring aparecen en el rincón con calzón rojo quienes han convertido el medioambiente en un discurso de angustia permanente, de culpa y de pesimismo existencial, como si el futuro solo pudiera contemplarse desde el apocalipsis. Y por otro, vestidos de patriotas, los que reaccionan frente a ese alarmismo negando evidencias que cualquier territorio mediterráneo percibe ya con claridad.

No dejo de preguntarme si una sociedad sana puede construir algo positivo desde el miedo constante a hacerlo todo mal, o desde el rechazo a mirar la realidad de frente y ocultar la cabeza cual avestruz ante soluciones, que hoy más que nunca, están al alcance de nuestras manos.

Hoy nos sentimos orgullosos del trabajo realizado desde hace tiempo y así lo conmemoramos. Las celebraciones existen precisamente para recordar el valor de lo conseguido, para agradecer el esfuerzo acumulado de generaciones enteras y para reforzar el vínculo emocional con aquello que sentimos como propio.

Nadie viviría las fiestas de su pueblo anunciando cada día una catástrofe. Nadie hablaría de su patrona, de sus tradiciones o de su propia tierra desde el desprecio o desde la idea permanente de que todo está perdido. Pero tampoco tendría sentido celebrar aquello que amamos fingiendo que los problemas no existen o que el territorio no necesita ser cuidado, protegido y preparado para el futuro.

Creo, más bien, en una idea profundamente mediterránea y extraordinariamente vigente: que el verdadero equilibrio ambiental no nace de separar ciudad y naturaleza, campo y asfalto, verde y gris, sino de aprender a convivir de forma inteligente, respetuosa y duradera con nuestro entorno. Y si hay un lugar donde esa convivencia se ha construido durante siglos, ese es Elche.

Porque si algo demuestra la historia de esta ciudad es precisamente eso. Que Elche no sobrevivió enfrentándose a su territorio, sino aprendiendo lentamente a comprenderlo, respetarlo y vivir en armonía con él.

Y quizá precisamente ahí resida la esencia del modelo ambiental ilicitano, en entender que la naturaleza no funciona mejor cuando desaparecen las personas, sino cuando las personas aprenden a formar parte del equilibrio natural sin destruirlo.

Porque no es casualidad lo que está ocurriendo en nuestro litoral, no es casualidad que todavía existan playas naturales donde florecen lirios de mar entre la arena y las dunas. No es casualidad que el chorlitejo siga encontrando espacios para nidificar, ni que la tortuga, aunque la llamemos boba, elija nuestras playas para realizar sus puestas.

Ni es casualidad que hayamos convertido parajes inhóspitos en parques naturales, (véase Clot y Hondo) y qué decir de esa infraestructura verde que recorre la ciudad, nuestra franja verde llamada palmeral, que en los últimos tiempos ha recuperado su sentido agrícola, pleno de tajetes, olivos, alfalfa, girasoles y forrajeras.

La naturaleza nunca elige por casualidad. Elige aquellos lugares donde todavía encuentra equilibrio entre presencia humana y conservación. La naturaleza elige a Elche.

Una sociedad que empieza a comprender que proteger el medioambiente no significa expulsar la vida humana de los espacios naturales, sino hacer posible una convivencia equilibrada entre ambos. Porque lo verdaderamente extraordinario no es que una playa esté vacía de personas. Lo verdaderamente extraordinario es conseguir que una ciudad viva, disfrute y cuide al mismo tiempo los espacios naturales que forman parte de su identidad.

Ese es, precisamente, el gran valor del modelo ambiental de Elche: demostrar que ciudad y naturaleza no tienen por qué ser realidades enfrentadas.

Y eso requiere algo mucho más complejo que el simple prohibicionista. Requiere educación. Requiere cultura ambiental. Requiere años de trabajo silencioso. Requiere que la ciudadanía sienta esos espacios como algo propio.

Elche no nació en un territorio fácil. Nació en un territorio duro. Seco. Exigente. Un territorio donde el agua nunca cayó del cielo como cae en otros sitios de Europa. Aquí cada gota se ha peleado. Cada sombra se ha construido. Cada huerto se ha mantenido con inteligencia, trabajo y continuidad.

Aquí sabemos que proteger la naturaleza no significa expulsar al ser humano de ella

Por eso siempre me llama la atención escuchar lecciones ambientales de despacho dadas desde ciudades donde jamás tuvieron que levantar un Palmeral para sobrevivir.

Porque el Palmeral de Elche no es tan solo el motivo de orgullo de los ilicitanos, ni un titulo de patrimonio de la humanidad, ni un reclamo para el turismo, ni un jardín… Es probablemente una de las mayores lecciones de sostenibilidad real que existen en Europa.

Mucho antes de que existieran los congresos climáticos, las etiquetas ecológicas o los gurús del apocalipsis, aquí ya habíamos entendido algo fundamental: que el ser humano no sobrevive enfrentándose al territorio, sino aprendiendo a convivir con él.

Y esa sigue siendo la clave. Se siente cuando llega agosto y entendemos el valor real de una calle con sombra. Se siente cuando paseas por el Clot de Galvany, El Hondo o el Pantano y descubres que a pocos minutos de una ciudad de casi 250.000 habitantes todavía existe un espacio donde el agua, las aves y la vegetación siguen creando vida. Se siente cuando recorres el Camp d’Elx y acabas obnubilado por su diversidad y entiendes hasta qué punto esta ciudad aprendió hace siglos que el agua había que cuidarla como un tesoro.

Y se siente también cuando uno mira nuestro litoral, nuestras dunas, nuestros huertos, nuestros senderos o el propio Palmeral y comprende algo muy sencillo: el medioambiente no es un decorado. Es la forma en que vivimos.

Por eso me cuesta identificarme con algunos discursos ambientales modernos que parecen hechos desde despachos muy lejos del Mediterráneo real.

Aquí sabemos que proteger la naturaleza no significa expulsar al ser humano de ella. Significa aprender a convivir mejor con nuestro entorno. Significa entender que una ciudad mediterránea necesita más árboles, más sombra, más espacios verdes, más agua reutilizada, más paisaje cuidado y más equilibrio entre ciudad y naturaleza.

Eso es precisamente lo que hoy está planteando Europa con la nueva política de Restauración de la Naturaleza. Una idea muy potente y muy sencilla al mismo tiempo: ya no basta con conservar. Hay que recuperar, restaurar y mejorar los ecosistemas, también dentro de las ciudades.

Y quizá lo más interesante es que Elche ya había empezado a caminar en esa dirección antes incluso de que Europa convirtiera esa idea en un gran marco político continental.

Porque poco antes de que el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza entrara en vigor el pasado 2024, esta corporación, había comenzado a entender que el futuro ambiental de nuestra ciudad, no podía construirse únicamente desde la protección pasiva, sino también desde la recuperación activa del territorio, de la sombra, del agua, del paisaje y de la convivencia entre ciudad y naturaleza.

Por eso comenzamos a plantar más árboles, a recuperar espacios agrícolas en el Palmeral, a impulsar senderos verdes, a trabajar en biodiversidad urbana, a reforzar el uso del agua regenerada y a devolver naturaleza a lugares donde durante demasiado tiempo solo hubo cemento o abandono.

No como una moda. No como una campaña estética. No como una fuente de votos. No como discurso del miedo. Ni tampoco desde la frivolidad de quienes creen que el territorio puede cuidarse ignorando los cambios y desafíos que ya forman parte de la realidad mediterránea.

Sino como una manera inteligente, serena y profundamente mediterránea de preparar mejor la ciudad para el futuro sin perder nuestra identidad.

Elche empieza a verse como una ciudad que vuelve a mirar hacia su territorio, y está viviendo uno de los momentos ambientales más interesantes de las últimas décadas

Y quizá por eso conviene terminar este Día Mundial del Medioambiente lejos de los gritos, de los dogmas y también de quienes intentan convertir la naturaleza en una trinchera política permanente.

El gran ecólogo Ramón Margalef escribió una frase extraordinaria que hoy sigue teniendo plena vigencia: «La conservación de la naturaleza consiste, sobre todo, en encontrar los caminos de menor resistencia».

Y probablemente ahí esté toda la sabiduría mediterránea resumida en una sola idea.

No se trata de imponer miedo ni de negar la realidad, sino de aprender a convivir inteligentemente con aquello que nos rodea.

Elche ha conseguido hacer precisamente eso: mantener un equilibrio constante entre sus palmeras y el agua, entre el campo y los huertos, entre el litoral, los espacios naturales y, sobre todo, las personas que han dado sentido a este territorio generación tras generación.

Porque, al final, la cultura del medioambiente no consiste únicamente en conservar paisajes. Consiste también en desarrollar una forma de vivir, una relación equilibrada con el territorio y una herencia que tenemos la obligación moral de entregar mejorada a quienes vendrán después.

Feliz Día Mundial del Medioambiente.