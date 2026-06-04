Nos enseñó a pensar la complejidad

Con la desaparición de Edgar Morin se apaga una de las últimas grandes voces intelectuales surgidas del siglo XX y proyectadas con plena vigencia sobre el siglo XXI. Habermas, Morin, Bauman, Castells, Touraine o Wallerstein representan una generación irrepetible de pensadores que intentaron comprender las profundas transforma- ciones de la modernidad tardía. Entre ellos, Morin ocupa un lugar singular. Su obra no puede reducirse a la sociología, a la filosofía ni a la epistemología. Su ambición fue mucho mayor: construir una nueva forma de pensar adecuada a un mundo cada vez más complejo e interdependiente.

Si hubiera que resumir su legado en una sola expresión, esta sería la teoría del pensamiento complejo. Morin partía de una constatación aparentemente sencilla: la ciencia moderna había logrado éxitos extraordinarios fragmentando la realidad en disciplinas especializadas. La física estudiaba la materia. La biología estudiaba la vida. La economía estudiaba los mercados. La sociología estudiaba la sociedad. Pero ese mismo éxito produjo un efecto perverso, la incapacidad para comprender las conexiones entre los fenómenos.

La especialización permitía conocer cada vez más acerca de parcelas cada vez más pequeñas de la realidad, pero dificultaba la comprensión del conjunto. Morin veía en ello una auténtica patología del conocimiento. La realidad no está dividida en departamentos universitarios. La naturaleza, la economía, la política, la cultura, la tecnología y la vida humana forman sistemas de interacciones permanentes. Comprender una parte exige comprender sus relaciones con el todo. La complejidad como tejido de relaciones

La palabra "complejidad" procede del latín complexus, que significa "lo que está tejido conjuntamente". Para Morin, la complejidad no significa complicación. Significa reconocer que los fenómenos reales están formados por múltiples elementos interdependientes que interactúan constantemente. Un individuo sólo puede comprenderse dentro de una sociedad. Una sociedad sólo puede comprenderse a partir de los individuos que la constituyen. La especie humana depende de la biosfera. Y la biosfera está siendo transformada por la acción humana. Todo está relacionado con todo, aunque no de manera lineal ni mecánica. Por eso Morin defendía una lógica relacional frente a la lógica fragmentaria dominante.

Uno de los pilares de su pensamiento, y que yo comparto (tuvimos largas conversaciones) es la idea de sistema. Un sistema constituye una totalidad organizada cuyas propiedades no pueden explicarse únicamente por sus componentes aislados. Morin recupera así una intuición que encontramos también en la teoría de sistemas y en las ciencias de la complejidad: el todo posee propiedades emergentes. La vida no puede reducirse a la química. La conciencia no puede reducirse a la biología, como muestro en mi libro: Breve tratado de la conciencia). La sociedad no puede reducirse a la suma de individuos, como muestro tambien en mis libros sobre Gurvitch. Cada nivel de organización produce cualidades nuevas que emergen de las interacciones entre sus elementos.

Esta idea se ha convertido hoy en una de las claves para comprender fenómenos tan diversos como Internet, el cambio climático, los mercados financieros o la inteligencia artificial.

Otro de los conceptos fundamentales de Morin es el principio dialógico. Frente a la lógica clásica, que tiende a excluir las contradicciones, Morin sostiene que la realidad contiene elementos simultáneamente opuestos y complementarios. Orden y desorden. Estabilidad y cambio. Unidad y diversidad. Autonomía y dependencia. Individuo y sociedad. La vida misma surge de esa tensión permanente. La realidad no es un sistema perfectamente coherente sino una dinámica en la que interactúan fuerzas contradictorias. Comprender significa aprender a pensar esas tensiones sin eliminarlas artificialmente. Morin combatió una de las grandes ilusiones de la modernidad: la creencia en la certeza absoluta. A su juicio, todo conocimiento contiene inevitablemente incertidumbre. La historia no sigue una trayectoria predeterminada. El progreso no está garantizado. Las sociedades pueden avanzar o retroceder. La ciencia proporciona conocimientos extraordinarios, pero no elimina completamente la duda.

Décadas antes de las grandes crisis contemporáneas, Morin advirtió que la incertidumbre constituía una condición permanente de la existencia humana. La pandemia, las crisis financieras, las guerras híbridas o el cambio climático no han hecho sino confirmar esa intuición.

Morin fue también uno de los primeros pensadores que comprendió la emergencia de una sociedad mundial. Mucho antes de que se popularizara la expresión "globalización", ya hablaba de una comunidad de destino planetaria. La humanidad comparte hoy riesgos comunes: la crisis ecológica, el peligro nuclear, las pandemias, las desigualdades globales, los desafíos tecnológicos. Ninguno de estos problemas puede resolverse desde perspectivas exclusivamente nacionales. La humanidad ha entrado en una fase histórica en la que su destino depende de su capacidad para actuar como una comunidad planetaria. Esta dimensión ética y política constituye uno de los aspectos más actuales de su legado.

Quizá la propuesta más ambiciosa de Morin fue su llamamiento a una reforma del pensamiento. No basta con acumular conocimientos. Es necesario aprender a conectar saberes. Relacionar ciencias naturales y ciencias sociales. Relacionar razón y emoción. Relacionar individuo, sociedad y especie. Relacionar lo local y lo global. La educación debe abandonar la fragmentación excesiva y enseñar a pensar la complejidad del mundo contemporáneo. En u na época caracterizada por la sobreabundancia de información y la escasez de comprensión, esta propuesta resulta más pertinente que nunca.

La grandeza de Edgar Morin no reside únicamente en haber elaborado una teoría de la complejidad. Su mérito fundamental fue comprender que la complejidad constituye la condición misma del mundo contemporáneo. El cambio climático, las migraciones, las crisis económicas, la revolución digital, la inteligencia artificial o las pandemias son fenómenos imposibles de entender mediante enfoques reduccionistas. Todos ellos exigen una visión capaz de articular múltiples niveles de realidad y múltiples escalas de análisis.

Por ello, si el siglo XIX fue el siglo de Marx, y el XX estuvo marcado por Weber, Durkheim o Foucault, es posible que el legado más duradero de Edgar Morin sea haber proporcionado algunas de las herramientas intelectuales imprescindibles para pensar el siglo XXI. En un mundo fragmentado por la especialización, la polarización ideológica y la simplificación mediática, Morin nos recordó una verdad elemental y profundamente revolucionaria: comprender significa relacionar. Y quizá esa sea la lección más necesaria de nuestro tiempo.