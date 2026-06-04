De vez en cuando brotan entregas de "Página 2" imprescindibles. Como la última, con Pere Estupinyà ("Qué quieres ser de mayor") y Silvia Herreros de Tejada ("Juvencolía. Sobrevivir al hechizo de la juventud eterna"). Para Estupinyà no solo vivimos más años, sino de forma muy diferente. "Entre los 60 y los 85, o hasta que nos encontremos bien, podemos convertirlos en los mejores de nuestra vida. Los 60 de ahora no son los 60 de antes. Una de cada dos personas que en la actualidad tiene 60 superará los 90. Si contamos con capacidades físicas y mentales para realizar lo que nos apetezca, la edad cronológica no nos debe condicionar".

Una cuestión clave es la edad prospectiva: pensar en los años que nos quedan en lugar de los que han transcurrido. Estupinyà insiste en que "no sabemos si al salir a la calle nos va a atropellar un coche o las células cancerígenas nos van a jugar una mala pasada. Pero mientras tanto es muy motivador acumular años y experiencias. Ayuda a tener objetivos, porque nunca es tarde para emprender proyectos. Lo que tiene que venir puede ser mucho mejor de cómo lo pensábamos".

Por su parte, Silvia Herreros plantea en su libro, tras haber superado un cáncer, por qué la añoranza de la juventud es casi una obligación, cuando se trata de un mito cultural creado en el siglo XX. "Juvencolía" es la tristeza suave que sientes al percibir que te haces mayor, ese rechazo a un cuerpo que envejece, que te hace agarrarte a lo que un momento te hizo arder, queriendo regresar una y otra vez a ello.

La sombra de Peter Pan, tan alargada, sobrevuela nuestras vidas. Nos empeñamos en instalarnos eternamente en la mediana edad y a fe que lo conseguimos. Pasamos de la juventud a la cuarta edad.