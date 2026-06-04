Fin del principio de legalidad

En mis ya lejanos estudios de la Facultad de Derecho de Alicante, a principio de los años 90, una de las pocas asignaturas que llamaron mi atención fue la asignatura de Filosofía del Derecho que se impartía el último año de la carrera. Si no recuerdo mal el catedrático era Manuel Atienza, que también daba clase, al contrario que otros catedráticos del resto de asignaturas que solo acudían a clase el primer día de curso. Era de agradecer que por lo menos fueran un día a presentarse, así, si te los encontrabas por los pasillos de la facultad, evitaba uno decir algún comentario desafortunado sobre su asignatura. El resto de profesoras que también impartían la asignatura de Filosofía del Derecho lo hacían de una manera amena y didáctica.

Todavía hoy recuerdo que en una de las clases de esta asignatura se explicó lo contrario que suponía al derecho español, y a sus principales principios en los que se sustentaba, el hecho de que en el caso Juan Guerra se hubiese admitido a trámite una querella contra el hermano del entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra basada en recortes de periódicos. Después de un largo periplo judicial que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, sobre todo entre los que formaban parte del sindicato del crimen, y que costó el puesto a Alfonso Guerra, Juan Guerra fue absuelto por el Tribunal Supremo de la condena que le había impuesto la Audiencia de Sevilla de un año y seis meses de prisión por el delito de usurpación de funciones, consecuencia de un supuesto, que se demostró falso, uso particular de un despacho oficial en la Delegación de Gobierno de Andalucía.

Más de 30 años después de aquel caso hemos visto cómo se ha vuelto a repetir el mismo modus operandi. Un grupúsculo de extrema derecha recorta titulares de pseudomedios de comunicación y los presenta al juzgado con la esperanza de que sea de la competencia de un juez con grandes dosis de protagonismo y de odio hacia un gobierno socialista. Sin ninguna prueba concreta, y con muchos indicios, "se infiere", se logra la instrucción judicial y su correspondiente escándalo mediático que se alargan en el tiempo, si es posible hasta la próxima celebración de elecciones generales. Me refiero al caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y al del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pocas veces en la historia judicial española reciente ha habido informes policiales e instrucciones judiciales con semejante volumen de veces escritos los términos "se infiere" o "se deduce".

Como ya se ha explicado muchas veces, el acoso judicial y mediático al que fue sometido el último Gobierno socialista de 1993, acoso del que parece haberse olvidado Felipe González, fue un invento de un grupo de políticos de derechas y medios de comunicación que acordaron tensar al máximo el Estado de Derecho con tal de influir en la sociedad española y lograr una bajada de votos para el PSOE en las elecciones generales de 1996. Para ello, como reconoció uno de sus integrantes, Luis María Anson, se recurrió a la mentira y a la denuncia falsa. En ese marco deben situarse las denuncias que se presentaron contra Juan Guerra de las que fue absuelto en todas ellas. Incluida, como he dicho, de la utilización de un despacho oficial como sentenció el Tribunal Supremo. Pero esto último apenas tuvo repercusión en los medios de comunicación, ya que el trabajo ya estaba hecho con José María Aznar en la Moncloa, rodeado de ministros que terminaron en la cárcel como fueron Jaume Matas, Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana.

Con esta nueva repetición de la historia se vuelven a dar de nuevo las mismas circunstancias e incluso iguales protagonistas. Aznar ha sustituido su "váyase, señor González" (imposible leerlo sin pensar en el tono impertinente de niño acusica de Aznar) por "el que pueda hacer que haga". Los medios de comunicación de Madrid siguen siendo los mismos y los autos judiciales repletos de indicios vuelven a tener miles de folios.

Con esta cortina de humo judicial, que no se resolverá hasta dentro de ocho o diez años, se pretende ocultar un doble aspecto. Por un lado, la inconsistencia del candidato, de momento, del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Un candidato a la presidencia que no habla de nada porque no sabe de nada: ni de economía ni de sanidad ni de educación ni de cultura. Y, en segundo lugar, para también ocultar los excelentes resultados de la economía española que mes a mes se encargan de callar a los cenizos ultraliberales al servicio del PP que pronosticaban, hasta que decidieron callarse y dejar de hacer el ridículo, una implosión de la economía en España. El último dato, ocultado por la gran mayoría de los medios de comunicación, en el mes de mayo ha supuesto un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social de más de 22,3 millones de afiliados y un nuevo descenso de 36.300 personas en el desempleo registrado. Como se suele decir "es la economía, ¡estúpido!".