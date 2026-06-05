Cultura, política y fútbol

Atención a los reportajes en profundidad que nos viene regalando Gabriel Cruz en los informativos de Cuatro cada fin de semana. Aportan claves para comprender nuestro presente con datos tan accesibles como contundentes. El otro día explicó con muy buenos argumentos por qué el ascensor social está estropeado en nuestro país.

Una idea sobre la que incidió el profesor José Luis Marín en 'Sukha', al explicar que influye más el código postal que el código genético a la hora de averiguar qué futuro espera a nuestros jóvenes. En su provocador ensayo 'La salud mental no existe' desarrolla la idea de que el sufrimiento está en el contexto, y que la depresión no está en la cabeza, sino en la vida. Parafraseando a Ortega y Gasset, recordó su célebre cita. "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo".

Siendo tan densos los conceptos, la tertulia con el experto apenas duró cinco minutos tasados. Forma parte de la sección 'Saber vivir', a la que se le ha asignado este tiempo a modo de epílogo de cada entrega. Y aquí viene la reflexión: cómo es posible que en nuestras televisiones unos determinados contertulios puedan estar hablando cada día horas y horas, bien sobre política, bien sobre fútbol, mientras a unos contenidos tan interesantes se les dedica una ventana tan diminuta.

La aparición de 'Sukha' (felicidad y bienestar en sanscrito) es una de las mejores cosas que han ocurrido en la televisión reciente. Sus tertulias pecan de cortas, pero al menos aportan una serie de reflexiones siempre gozosas de escuchar. La cultura ha logrado hacerse un hueco entre las maratonianas tertulias políticas. Lo que no es poco. Lloremos por un solo ojo.