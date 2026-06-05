El derecho de acceso a la vivienda "propia"

La vivienda es un serio problema en la actualidad, por cuantas muchas personas tienen serias dificultades para acceder al mercado de la compra de vivienda y también al del alquiler, ya que los precios en ambas situaciones se han disparado y hacen imposible el acceso al disfrute de una vivienda. Sin embargo, una de las razones para esta situación, sobre todo en el alquiler de inmueble, se debe a un descenso notable en la oferta del mercado de alquiler por la desconfianza de los propietarios en la recuperación de la posesión de esos inmuebles cuando se produzca una situación de incumplimiento contractual.

Hay que apuntar que la normativa actualmente vigente resulta insuficiente para otorgar la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho los propietarios de viviendas en casos de impago de rentas, expiración del plazo pactado y casos de ocupación ilegal de inmuebles, y ello provoca un claro desequilibrio que merma la confianza del ciudadano en el sistema y repercute en una absoluta falta de inversión en vivienda ante la desprotección patente de los propietarios de inmuebles cuando se produzca cualquiera de estas tres situaciones y no comprueban una inmediata devolución de la posesión ante supuestos claros de incumplimiento.

Ello repercute claramente en la elevación del precio del alquiler de la vivienda, en tanto en cuanto los propietarios de inmuebles están retirando del parque de alquiler muchas viviendas, al ser conscientes que ante una situación de impago de rentas, o de expiración del plazo contractual, no tienen garantizada una rápida devolución de la posesión, y lo mismo ocurre en los supuestos de ocupación ilegal de inmuebles que requieren una inmediata devolución de la vivienda ante cualquiera de estos dos hechos delictivos.

Son claras las cifras del descenso de la oferta de viviendas en el parque de alquiler y muchos propietarios que las tenían en arrendamiento han procedido a la venta de estos inmuebles, al mismo tiempo que desciende la inversión en vivienda, por cuanto los retrasos en la devolución de la posesión provocan esta merma de la confianza en el sistema que acaba encareciendo el precio del alquiler por el descenso en la oferta de vivienda en arrendamiento.

Además, son muchos los propietarios que ahora están poniendo muchas restricciones en la selección de los arrendatarios, excluyendo a aquellos que puedan tener una inicial situación de vulnerabilidad, o, por ejemplo, tengan menores a su cargo. Y ello, para evitar que, de salida, exista vulnerabilidad ante una situación de impago, por lo que es absolutamente injusto para posibles arrendatarios que tengan intención de pagar la renta. Pero es a lo que ha llevado el sistema a muchos propietarios que desconfían ya de todo.

Según el Registro de impagados de alquiler a tenor del último informe del Observatorio del Alquiler, la deuda media por inquilino moroso ascendió a 7.957,6 euros, lo que equivale a aproximadamente siete meses de renta impagada y representa un aumento del 4,23 % respecto al año anterior. En cuanto a las provincias con mayores niveles de morosidad, Barcelona encabeza la lista con una deuda media de 13.419,18 euros. Le siguen Baleares con 10.233,66 euros, Guipúzcoa con 9.833,71 euros y Madrid con 9.812,96 euros. En provincias donde los arrendatarios destinan más del 35 % de sus ingresos al pago del alquiler, la morosidad tiende a ser más elevada. Este fenómeno es especialmente notable en regiones como Guipúzcoa, Baleares, Barcelona, Vizcaya, Madrid, Valencia, Málaga, Las Palmas, Álava y Santa Cruz de Tenerife.

Es preciso sacar al mercado más volumen de vivienda. Pero para ello se necesita una profunda reforma legal que recupere la confianza en el sistema a los propietarios para que cuando exista un impago de rentas o un a ocupación ilegal el sistema permita una rápida recuperación posesoria lo que incentivaría a los ciudadanos a invertir en vivienda para alquilarla y habría más oferta en el mercado.

Por ello, es preciso recuperar la compra de vivienda para sacarla al mercado de alquiler y abaratar los precios para las familias que quieran alquilar, y, también, el fomento de la vivienda social y el alquiler social, siendo notable el esfuerzo que se está haciendo por las administraciones competentes para hacer una realidad el deseo de quien necesita de una vivienda. La dirección en este sentido es doble, porque, por un lado, se precisa que los propietarios recuperen sus viviendas de forma urgente cuando haya una infracción civil o penal y les dejen de pagar la renta o se les ocupe su vivienda, y, por otro lado, mejorar las políticas de vivienda social para los ciudadanos que carecen de ella.