Educar para salvar la Tierra

Cada 5 de junio, el mundo celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que debe invitarnos no solo a reflexionar, sino también a actuar. Hablar de medio ambiente es hablar de futuro, de responsabilidad y, sobre todo, de educación.

Hace unos años tuvimos la oportunidad de impulsar una iniciativa que demostró que la educación puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social: el Contrato Educativo de la Tierra. Un compromiso que fue firmado por más de un millón de niños y niñas y cerca de cinco millones de adultos, convirtiéndose en un movimiento de concienciación ambiental sin precedentes.

La repercusión de esta iniciativa fue tan significativa que la Unesco la reconoció como una buena práctica educativa mundial, animando a diferentes países a desarrollar propuestas similares en sus territorios. Un reconocimiento que demuestra que, cuando la escuela educa en valores y compromiso social, sus acciones pueden traspasar fronteras.

Ante este importante acontecimiento, INFORMACIÓN destacó el trabajo realizado otorgando al colegio público de Hurchillo el calificativo de Importante, poniendo en valor una labor educativa comprometida con el planeta y con las generaciones futuras.

Hoy más que nunca debemos recordar las palabras atribuidas al jefe Seattle, dirigidas al hombre blanco: "La Tierra es nuestra madre, hay que cuidarla". Una frase que sigue teniendo plena vigencia en una sociedad donde el cambio climático, la contaminación y el deterioro de los ecosistemas nos obligan a reaccionar con urgencia.

Y en una fecha como esta tampoco podemos olvidar a una figura esencial en la defensa de la naturaleza en España: Félix Rodríguez de la Fuente. Su legado continúa inspirando a generaciones enteras a amar, respetar y proteger el medio natural. Supo adelantarse a su tiempo y nos enseñó que no se puede defender aquello que no se conoce ni se ama.

La educación ambiental no puede limitarse a actividades puntuales o a celebraciones concretas. Debe formar parte del día a día de nuestras escuelas, de nuestras familias y de nuestras instituciones. Necesitamos ciudadanos comprometidos con su entorno y conscientes de que cada pequeño gesto cuenta.

El planeta no necesita discursos vacíos, necesita acciones reales. Y la escuela tiene en sus manos una de las herramientas más poderosas para lograrlo: educar a niños y niñas que entiendan que cuidar la Tierra es cuidar de todos.

Porque no heredamos el planeta de nuestros antepasados; lo tomamos prestado de nuestros hijos. Y ha llegado el momento de estar a la altura de esa responsabilidad.