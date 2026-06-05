La Ruta del Emperador Carlos V: una oportunidad para la Comunitat Valenciana

El castillo de la Atalaya de Villena es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Europa no se construye únicamente desde Bruselas. Se construye también desde abajo, desde lo local, desde la memoria viva de los territorios. Esa es una de las lecciones más duraderas del pensamiento europeo de posguerra. El filósofo y activista Alexandre Marc, uno de los grandes teóricos del federalismo europeo del siglo XX, lo formuló con precisión: la federación europea no puede construirse solo mediante tratados e instituciones; requiere ciudadanos formados en el conocimiento de un patrimonio común, de una historia compartida hecha de encuentros, conflictos y reconciliaciones.

Las Rutas Culturales del Consejo de Europa son, desde 1987, uno de los instrumentos más coherentes con esa visión. No son directivas comunitarias: son redes voluntarias de entes locales y asociaciones que deciden cooperar porque comparten un hilo histórico común. Son, en ese sentido, una forma de federalismo cultural desde abajo: sin transferencia de soberanía, sin reforma de tratados, pero con el efecto concreto de hacer que un vecino de Orihuela, uno de Gante y uno de Nápoles descubran que su historia local forma parte de algo más grande.

Además, los beneficios prácticos de la adhesión son concretos. Las rutas impulsan, a través del turismo cultural, las economías locales, apoyan a las pequeñas y medianas empresas y generan flujos turísticos de alto valor añadido, especialmente en municipios rurales o de tamaño medio que difícilmente compiten en los circuitos del turismo de masas. La pertenencia a la red aporta visibilidad en el directorio oficial del Consejo de Europa, refuerza la proyección turística internacional del municipio, y puede fortalecer candidaturas a programas europeos de cofinanciación cultural como Europa Creativa o los fondos de cohesión territorial.

En octubre de 2025, Villena se convirtió en la primera localidad de la Comunitat Valenciana en incorporarse a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, un itinerario cultural certificado por el Consejo de Europa en 2015 que integra más de ochenta ciudades y sitios históricos de once países repartidos por tres continentes. El motivo es claro: en 1525, Carlos I concedió a Villena el título de ciudad en reconocimiento expreso de su lealtad a la Corona.

Vista panorámica de Villena, capital del Alto Vinalopó. / INFORMACIÓN

Pero Villena no debería estar sola. La Comunitat Valenciana tiene con el reinado de Carlos V una relación histórica de una riqueza y una complejidad excepcionales, y varias de sus localidades reúnen méritos sobrados para integrarse en esta red. Conocerlos y reivindicarlos es el primer paso.

Valencia ciudad es el escenario más complejo y más rico: epicentro de la guerra de las Germanías, pero también la ciudad donde Carlos I juró personalmente los fueros en 1528, reparando una deuda institucional que había contribuido a desencadenar el conflicto. Alicante jugó una baza distinta a la mayoría: cuando Carlos I la instó a separarse de la Germanía, las élites urbanas moderadas se impusieron y la ciudad obedeció, con sus caballeros combatiendo en el bando realista en la batalla de Orihuela.

Gandia conecta con Carlos V a través de Francisco de Borja, nacido en su Palacio Ducal en 1510, que sirvió como caballerizo mayor de la emperatriz Isabel de Portugal y fue nombrado por el propio Emperador virrey de Cataluña. Cuando regresó a Gandia como IV duque, construyó la Universidad de Gandia, primera universidad jesuita del mundo. El Palau Ducal, hoy visitable, es uno de los monumentos civiles más importantes del patrimonio histórico valenciano.

Dénia fue una de las escasas ciudades principales del reino que permaneció leal a Carlos I desde el inicio de la revuelta. Carlos I le dirigió, según la Universidad de Alicante, una carta personal de agradecimiento y la ciudad actuó durante meses como sede provisional del gobierno realista, acuñando incluso moneda propia bajo licencia del virrey. El marqués de Dénia era además persona de confianza del emperador, a quien le encargó custodiar a su propia madre, la reina Juana, en Tordesillas.

Tal vez el caso más singular sea el de Benissanó, un pequeño municipio del Camp de Túria donde en 1525, por decisión imperial, fue recluido el rey Francisco I de Francia tras su derrota en la batalla de Pavía. Que ese cautiverio se produjera en un castillo valenciano es un episodio de geopolítica europea de primer orden, y Benissanó lo celebra cada año con una recreación histórica que atrae muchos visitantes.

Otras poblaciones como Morella, Segorbe, Orihuela, Xàtiva, Alzira, Alcoi, Burjassot, Elx, Peñíscola, Almenara y Orpesa completan un mapa de localidades con vínculos documentados y verificables con Carlos de Habsburgo, cada una desde un ángulo distinto: la lealtad, la resistencia, la represión, la reconciliación.

Aquí es donde conviene afrontar sin rodeos el asunto más incómodo. Las Germanías valencianas (1519-1522) fueron una revuelta popular brutalmente reprimida por el aparato virreinal en nombre de Carlos I, sobre todo por la virreina Germana de Foix. Las condiciones económicas impuestas a las ciudades rebeldes sumaron cientos de miles de libras. Las ejecuciones fueron numerosas, a pesar del perdón general que otorgó posteriormente. Carlos V es sin duda una figura controvertida en la historia valenciana.

Pero precisamente por eso el Consejo de Europa no certifica itinerarios de propaganda imperial: reconoce itinerarios de memoria histórica compartida. La propia institución señala que las rutas deben ilustrar la diversidad y la complejidad de la historia europea, no glorificar a sus protagonistas. Las Germanías son uno de los tres grandes conflictos internos que Carlos V tuvo que afrontar durante su reinado, junto con las Comunidades de Castilla y la Reforma protestante en Alemania. Que la Comunitat Valenciana aportara esa dimensión crítica enriquecería la ruta.

El camino que ha abierto Villena merece ser transitado. La historia de Dénia, Gandia, Valencia, Alicante, Elx y tantas otras no es solo historia valenciana: es historia de Europa. Reconocerlo oficialmente a través de la citada red es un acto de inteligencia cultural y de política de desarrollo local al mismo tiempo.