De la culpa y el arrepentimiento

Fernando Franco prosigue su carrera cinematográfica con la coherencia de un autor que tiene muy claros sus principios y sus objetivos. Áspero, casi siempre incómodo, pero muy certero a la hora de filmar a personajes al límite, tras ‘La herida’, ‘La consagración de la primavera’ y ‘Subsuelo’ (con enormes resonancias del primigenio Yorgos Lanthimos) en ‘La luz’ aborda de frente el tema de los abusos sexuales a menores en la iglesia.

Para ello se apoya en el actor Alberto San Juan, que aparece en pantalla durante los 118 minutos de metraje, interpretando a un sacerdote sufriente y torturado por la culpa. Aquí el victimario se torna en víctima, y suplica el perdón hasta unos límites que no vamos a desvelar. Conviene ver ‘La luz’ sin prejuicios. Dejándose llevar de la mano de su director y guionista. Porque es una de esas películas que tocan.

Rodeado por un reparto de lujo (Miguel Rellán, Luis Callejo, Ramón Barea, María Galiana) es Alberto San Juan el que carga con toda la responsabilidad a sus espaldas, y de él depende buena parte de la verosimilitud de su peripecia vital. Es curioso que su interpretación nos recuerde a la de ‘Horas de luz’ (Manuel Matjí, 2004), donde encarnaba al personaje de Juan José Garfia, aquel preso con el coeficiente más alto que se recuerda.

Ojalá ‘La luz’ generase tanto debate como ‘Los domingos’, aunque nos tememos que las fechas elegidas para su estreno, por más que el Papa habite entre nosotros, no son las más idóneas.