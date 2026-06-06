Opinión | Cine | Crítica
De la culpa y el arrepentimiento
Fernando Franco prosigue su carrera cinematográfica con la coherencia de un autor que tiene muy claros sus principios y sus objetivos. Áspero, casi siempre incómodo, pero muy certero a la hora de filmar a personajes al límite, tras ‘La herida’, ‘La consagración de la primavera’ y ‘Subsuelo’ (con enormes resonancias del primigenio Yorgos Lanthimos) en ‘La luz’ aborda de frente el tema de los abusos sexuales a menores en la iglesia.
Para ello se apoya en el actor Alberto San Juan, que aparece en pantalla durante los 118 minutos de metraje, interpretando a un sacerdote sufriente y torturado por la culpa. Aquí el victimario se torna en víctima, y suplica el perdón hasta unos límites que no vamos a desvelar. Conviene ver ‘La luz’ sin prejuicios. Dejándose llevar de la mano de su director y guionista. Porque es una de esas películas que tocan.
Rodeado por un reparto de lujo (Miguel Rellán, Luis Callejo, Ramón Barea, María Galiana) es Alberto San Juan el que carga con toda la responsabilidad a sus espaldas, y de él depende buena parte de la verosimilitud de su peripecia vital. Es curioso que su interpretación nos recuerde a la de ‘Horas de luz’ (Manuel Matjí, 2004), donde encarnaba al personaje de Juan José Garfia, aquel preso con el coeficiente más alto que se recuerda.
Ojalá ‘La luz’ generase tanto debate como ‘Los domingos’, aunque nos tememos que las fechas elegidas para su estreno, por más que el Papa habite entre nosotros, no son las más idóneas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La última oferta de Educación para acabar con la huelga: 3.338 millones hasta 2031 para aumentar docentes, bajar ratios y subir sueldos
- Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
- Los atascos protagonizan la puesta en marcha de los semáforos inteligentes en la rotonda de Punta Prima en Torrevieja
- Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
- La Iglesia aparta a un subdirector del colegio Agustinos de Alicante por abusos sexuales
- El Gobierno suspende cautelarmente la licitación del transporte en ambulancia de la Comunidad por un recurso interpuesto por Calp
- Lo que descubren los investigadores de los neandertales en Alcoy: una nueva excavación en el Abric del Cint profundiza en el pasado más remoto
- Alicante ya tiene nuevo espacio donde disfrutar y perder la noción del tiempo: Nace La Bienservida