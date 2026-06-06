El empujón a la profesora

La policía impide el paso a la plaza de la Virgen de València a un grupo de profesores

Dediqué mi artículo de hace algunas semanas a reflexionar sobre la iniciativa de la revista portuguesa A Página da Educaçâo, en la que escribo desde hace más de veinte años, de conseguir que la UNESCO declare la relación profesor/alumno Patrimonio Común de la Humanidad.

Decía en aquella ocasión que la profesión docente es la más importante, la más difícil y la más hermosa que se le ha encomendado al ser humano en la historia: trabajar con la mente y el corazón de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Enseñarles a pensar y a convivir. Por eso la política, la sociedad, la familia y la ciudadanía en general deberían hacer lo posible por reconocer la dignidad de la función docente, por prestar a los docentes la mayor atención y por proporcionarles los medios y las condiciones necesarias para realizar bien su función, tan necesaria para la humanidad.

No parece que esté cumpliéndose este deseo en la Comunidad Valenciana, cuyos docentes llevan un mes de huelga. Un mes sin sueldo. Están acampados en la plaza de la Virgen de la capital valenciana. Viven y duermen en tiendas de campaña, entregando su tiempo, su sueldo y su esfuerzo a conseguir las mejoras más elementales para todos, incluidos quienes no se ponen en huelga. Luchan por una causa justa: luchan por la escuela pública, que es la escuela de todos y de todas, para todas y para todos. Quieren mejorar las condiciones de su trabajo: reducir la ratio de las aulas, garantizar y agilizar las sustituciones cuando hay alguna baja, evitar el calor asfixiante en las aulas en las fechas de calor, mejorar sus salarios… Tanto el presidente como la Consejera no solo no se sientan para negociar con ellos, sino que les han tachado de violentos.

Es el problema de la derecha, que no apuesta por la escuela pública. A la derecha le gusta tener muy contenta a la privada. Hay en la Comunidad Valenciana diez colegios del Opus Dei que mantienen la separación de niños y niñas. Están juntos en la calle, en el parque, en la iglesia, en el cine…, pero en la escuela no pueden estar juntos. Con los impuestos se paga la vigencia de esa filosofía sexista.

Hace muchos años (exactamente en 1977) participé en la preparación de un libro titulado "Paraules per l'escola pública" preparado por el CEP de Valencia. Titulé así mi aportación: "La escuela pública o la causa de la justicia". Hoy se hace más necesario defender esta causa. Lo cual demuestra que no siempre se avanza hacia la mejora de la educación.

Recuerdo con cariño aquel hermoso libro, en el que participamos casi un centenar de personas. Un libro en el que hay poesía, reflexión, emoción y lucha. Se avecinaba un cambio político que no haría suyo ese discurso tan lógico, tan poético y tan justo.

El brutal empujón a la profesora jubilada (le honra haber finalizado su trayectoria y seguir en la lucha) por un policía que corría con la porra en la mano es todo un símbolo. La fuerza contra el conocimiento, el hombre fuerte contra la fragilidad de una mujer, la agilidad de la juventud contra la lentitud de una persona de 68 años, las armas del represor contra la indefensión de la persona empujada …

He visto repetidamente el empujón que el policía (el jefe del dispositivo, vaya ejemplo) le da a esa profesora por la espalda y que la hace caer de bruces contra la calzada. No se explica muy bien la acción porque el empujón es totalmente innecesario, inoportuno, arbitrario, desproporcionado y violento. El policía no se está abriendo paso, ella no molesta a nadie, ni siquiera le está dirigiendo la palabra. La profesora tiene una pequeña mochila en la espalda, está de pie en la calzada y el empujón ni siquiera la hace salir de ella, es decir, no tiene ningún propósito, salvo el de tirarla al suelo. El policía la empuja violentamente y sigue corriendo sin preocuparse de lo que ha sucedido con la agredida.

- ¿Has visto lo que has hecho? ¡La has tirado!, le gritan al policía con rabia.

Las compañeras y compañeros la ayudan a levantarse, mientras el grupo corea la palabra vergüenza en valenciano: "¡Vergonya, vergonya, vergonya!".

La mujer agredida tuvo que ser atendida en el centro de salud por fractura del tabique nasal y herida en la barbilla que necesitó de dos puntos.

Lo más grave, a mi juicio, es que ante la declaración de la delegada del Gobierno diciendo que iba a investigar este hecho, algunos sindicatos policiales han reaccionado diciendo: "Tú no vas a investigar nada".

¿Cómo? En una democracia la policía no está por encima del poder civil.

Claro que se tiene que investigar. Y eso no significa que se ponga en cuestión el trabajo de la policía, habitualmente ejemplar. Eso significa que ha habido una actuación indebida, que se tiene que investigar y, en su caso, castigar. Porque no da igual hacer las cosas bien que hacerlas mal. Y son los mismos sindicatos quienes más deberían expresar su crítica a la acción del compañero que ha cometido un error que la inmensa mayoría no hubiera cometido.

No sé lo que piensa el policía que empujó a la profesora. No sé si se ha interesado luego por ella. No sé si le ha pedido perdón. Supongo que, al ver las imágenes, habrá pensado que se excedió en la fuerza del empujón, que hizo mal en no interesarse por ella, que hubiera sido suficiente una orden verbal para que saliera de la calzada.

Se juntan todos las agravantes: se trata de una mujer, profesora, jubilada, en el ejercicio democrático de uno de sus derechos: el derecho a manifestarse, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por la policía.

Ha habido reacciones difícilmente entendibles por parte de periodistas que han justificado la acción y han mentido diciendo que la caída no se debió al empujón, sino a un tropiezo de la profesora. Como hay imágenes, se puede fácilmente comprobar que la profesora es derribada por el policía con la agravante de que al estar de espaldas, no ve venir al agresor y al golpe hay que añadir el inevitable susto.

Macarena Olona dice que hay que obedecer a la policía. ¿Hay que obedecer a golpes? Ella no había desoído ningún mandato policial. Y se inventa una mentira de tomo y lomo. Dice que la profesora se cayó al suelo porque tropezó. Las imágenes lo desmienten de forma incontestable.

La periodista Ana Samboal, en el debate "La hora de la 1" defiende, de forma incomprensible, la actuación del policía. "Entiendo que no quería tirar al suelo a esa señora, simplemente la empuja para quitarla del carril y se cae. Es un policía despejando un carril y una persona que se cae, probablemente esa no es la intención", ha aclarado entonces Ana Samboal dejando algo perplejos al resto de sus compañeros, que trataban de escuchar su alegato sin cortarlo. "No veo ningún tipo de brutalidad, ni ensañamiento ni nada por el estilo, está despejando un carril con la mala fortuna de que esta señora se cae", ha insistido la comunicadora.

No, señora Samboal, no hay mala fortuna, salvo la de encontrarse en el lugar por el que pasa este policía.

Es verdaderamente inexplicable que, viendo las imágenes, Ana Samboal repita una y otra vez que la profesora se cae. ¿Se cae? ¿Se puede caer una persona dando con su cara en el suelo dos metros más adelante? No.

Es evidente que la tiran, que la arrojan al suelo sin remedio porque, para colmo, ella está de espaldas y no puede reaccionar ante el empujón.

Siempre me han sorprendido las personas que, en cualquier conflicto, de forma casi automática, se ponen de parte de los que golpean, de los que mandan, de los que tienen el poder.

La asamblea de los docentes ha decidido el miércoles día 3, sobre las 21:30, despejar el centro de la plaza para no interferir en los actos de celebración de la popular fiesta del Corpus Christi de la ciudad, que cuenta con 700 años de antigüedad. En un santiamén los profesores en huelga acampados en la plaza de la Virgen de Valencia para reclamar al Consell que negocie sus reivindicaciones han levantado sus más de 70 tiendas del centro del ágora y las han situado en los laterales del espacio público.

"No tenemos nada contra del Corpus. Al contrario, nos gusta la fiesta y la Moma. Por eso, hemos decidido despejar el espacio sin marcharnos, porque la Generalitat no se ha sentado a negociar con los sindicatos nuestras reivindicaciones", explicaba una joven profesora, mientras desfilaba a su lado una hilera de compañeros transportando las tiendas.

El empujón es un hecho inadmisible. Es también un símbolo. Un símbolo lamentable de cómo la sociedad trata a quien tenía que mimar porque tiene en sus manos el futuro de las personas y, por consiguiente, el de la humanidad.