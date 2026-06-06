Guerras repugnantes

No hace falta ser muy lumbreras para discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo. La pregunta entonces es por qué nos cuesta tanto conseguir discriminar, sin remordimientos y sin muchos quebraderos de cabeza, entre estos opuestos.

Nos las ingeniamos para enmascarar con gran maestría las mentiras, y las llamamos mentiras piadosas, pero no dejan de ser mentiras. Una vez cazados infraganti, justificamos muchos comportamientos que son claramente disparatados e intentamos matizarlos con multitud de excusas para romper las disonancias, como aquello de no quería hacerlo, no fue mi intención, no volverá a ocurrir, entre otras reflexiones manidas o tópicas.

Las sociedades por tradición torticera siguen manteniendo en alza valores que deberían haber sido erradicados completamente. No se puede uno amparar en normas sociales caducas para salir airoso de un error cometido con premeditación y alevosía. Pero tampoco se puede permitir que se cobijen bajo el paraguas de la legalidad para llevar a cabo barrabasadas.

Haciendo un poco de historia reciente, en el año 2003, bajo la administración del inolvidable George W. Bush, tuvimos que vivir una invasión esperpéntica en Irak, orquestada en base a unas supuestas armas inexistentes.

Solamente diez años después y bajo la administración del presidente Barack Obama, premio Nobel de la Paz, nos encontramos ante otra situación abracadabrante, tan similar a la de su antecesor que pone los pelos de punta. Da un poco igual como la llamaran Operación Sarín o Intervención para la Autodeterminación de Siria, las consecuencias fueron desastrosas para el pueblo sirio.

En la actualidad el presidente Donald Trump, falso Nobel de la Paz, hace lo propio y se erige en salvador del mundo atacando a Irán, perjudicando los intereses de muchos millones de personas.

Parece que los responsables de los Estados Unidos de América estén ungidos con el aura divina y se convierten en semidioses salvadores de la humanidad. O bien, necesitan justificar un armamento y un ejército, que de cuando en cuando sacan a pasear, pero siempre al otro lado del mundo para que no les salpique la sangre.

Por su parte los israelitas se lanzan sin piedad contra los palestinos y dejan la franja completamente destrozada. Y, para no ser menos, el sátrapa Putin decide un día invadir Ucrania, devastando miles de vidas y esperanzas.

Como siempre ocurre las piezas no encajan, como tampoco lo hace el hecho de ampararse en la ley para matar paisanos o, simplemente, matar por matar. Tan ilegales y monstruosas son unas muertes como otras, porque van contra la ley natural.

Cualquier guerra es repugnante. No existe, ni existirá, un motivo lo suficientemente coherente y racional, para quebrar vidas, ilusiones y esperanzas.