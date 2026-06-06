—Ese es el título de la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial.

─Así es. Se trata de un documento en el que nuestro León advierte sobre los algoritmos en los que se basa la inteligencia artificial, que reflejan intereses comerciales, sesgos y valores de las corporaciones privadas que los diseñan.

─Bueno. Eso parece sensato.

─Alerta contra lo que llama tecnofascismo y denuncia el peligro de la monopolización de la inteligencia artificial, ya que quien la controle podría imponer su visión del mundo.

─¿Tecnofascismo? No sé...

─El Papa solicita evitar el uso de la inteligencia artificial en sistemas de armamento y mecanismos de vigilancia masiva que, en su opinión, erosiona las democracias. Y señala que el valor de las personas reside en su fragilidad, su libre albedrío y su capacidad de amar, cualidades que no deben ser sometidas a valoraciones por parte de máquinas. También exige regulaciones globales que aseguren que los beneficios tecnológicos no concentren más riqueza ni amenacen puestos de trabajo o profundicen la desigualdad en el mundo.

─A mí eso me parece sensato. León no ha dicho más que lo que pensamos muchos, incluyéndome a mí, Pa.

─Pero la verdad es que se ha provocado un intenso debate con opiniones encontradas. Los sectores innovadores la califican de tecnófoba y exagerada y argumentan que el Papa aboga por una excesiva regulación estatal que podría impedir la innovación. Otros dicen que no propone soluciones técnicas concretas o especificaciones técnicas de gobernanza digital.

─Pero es que eso no es su función, aunque él sea matemático.

─Así es, pero ya sabes que nunca llueve a gusto de todos.

─De todos modos, JC, a mí me parece que el Vaticano debería priorizar la labor de evangelización pastoral directa y los problemas espirituales cotidianos en lugar de involucrarse en debates políticos y digitales.

─Pero fíjate que hasta incluso las propias plataformas de inteligencia artificial generativa han analizado el texto y destacan de forma positiva los llamamientos a la equidad.

─Es curioso, sí. Pero la Humanidad tiene miedo al reemplazo laboral de los hombres por las máquinas y el Vaticano ha trazado un paralelismo histórico entre la situación actual y la revolución industrial.

─Habrá que reconocer que si la transición digital se guía únicamente por la optimización de beneficios la actividad humana está en serio peligro.

─¿Hay alguna propuesta significativa?

─Sí, Pa. León sugiere que cualquier implementación tecnológica en una empresa vaya acompañada de protección real del empleo. Demanda financiación para la formación digital de los empleados y sugiere la dignidad como indicador económico: el éxito de una empresa no debe medirse solo por rentabilidad o velocidad de producción, el Papa propone incluir la preservación del empleo y el bienestar del trabajador como indicadores del éxito empresarial. También rechaza que ninguna decisión trascendental sobre el futuro laboral de una persona pueda delegarse en inteligencia artificial. Para León el trabajo es una vocación sagrada que dignifica a la persona y, por tanto, la IA debe actuar como copiloto que amplíe las capacidades humanas en lugar de ser una herramienta de descarte masivo.

─En eso sigo estando de acuerdo.

─También dedica un espacio a la utilización de la IA en el ámbito militar y lo califica como el mayor peligro para la supervivencia planetaria. Advierte que delegar decisiones de vida o muerte a los algoritmos despoja la guerra de cualquier rastro de humanidad y rompe las bases del derecho internacional.

─Bueno… Guerra y humanización… no sé yo…

─Condena enérgicamente los llamados robots con capacidad de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, califica de aberración moral que una máquina decida quien vive y quien muere. Destaca que los algoritmos carecen de conciencia, compasión y capacidad de juicio moral ante el sufrimiento, y que al eliminar la vacilación humana en el campo de batalla se reduce drásticamente la barrera ética para cometer atrocidades.

─Es un intento loable de dignificar la batalla, si ello fuera posible…

─También denuncia un vacío legal de estas tecnologías: si una IA comete un crimen de guerra, resulta imposible atribuirle responsabilidad y propone la firma urgente de un tratado internacional que prohíba el desarrollo y uso de armas autónomas.

─Pues a mí me parece bastante razonable.

─A mí también, desde luego.

─Porque por último, el Papa insta a todos los estados y la industria de defensa a dirigir los presupuestos gigantescos de la IA militar hacia el desarrollo de soluciones de IA civil para combatir la pobreza, la crisis climática y las enfermedades. La verdadera seguridad, para León XIV, no nace de la sofisticación técnica de las armas, sino de la confianza mutua y la diplomacia.

─Hay que ser valiente para decir esto en el mundo actual.

─Sí, Pa. Parece que nuestro León es bastante valiente.