Hace ocho años triunfó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en Presidente del Gobierno. En esa época yo era conseller de la Generalitat Valenciana. Contra lo que pudiera pensarse, mi trabajo era tan absorbente que apenas me dejaba tiempo para atender con detenimiento otros temas políticos y había seguido con cierta lejanía los detalles de este asunto. La sensación que tenía era de alegría: un triunfo de la izquierda siempre era bienvenido y la verdad es que el Ejecutivo de Rajoy, con la acumulación de casos de corrupción, estaba volviéndose insoportable. Y tampoco es que tratara muy bien a la Generalitat Valenciana, comenzando por la cuestión de la financiación y siguiendo con la mala costumbre de impugnar ante el TC buena parte de las leyes que aprobábamos. Con mi conselleria apenas había contacto: no hicieron nada en materia de transparencia o buen gobierno. Por otra parte, algunos, en Compromís, temíamos que las infinitas guerras internas en el PSOE pudieran recrudecerse. En fin: gratas expectativas y cierta prevención: ni entusiasmo ni preocupación. Pero ese tal M. Rajoy y sus dudosas gentes -¡ay Montoro!- iban a ser pronto un regular recuerdo.

Esa mañana yo había quedado, en su despacho, con el president Ximo Puig para despachar cuestiones ordinarias de mi conselleria. Al llegar, el jefe de Gabinete de Puig, el actual ministro Arcadi España -¡quién le iba a decir que acabaría ocupando el asiento de Montoro!-, nos explicó que en un despacho anexo se había instalado una pantalla gigante y que cuando se acercara el “voto decisivo”, el 176, el que concedería la Presidencia a Sánchez, avisaría al president para que saliera y se hiciera fotos con la pantalla de fondo. Y así fue, que era día dado a liturgias. Yo le acompañé, aunque, claro, no salí en la foto. Luego volvimos a trabajar y le dije algo así como “Ahora te van a empezar otros problemas…”. Lo que me contestó no lo escribiré aquí; si Puig quiere, ya lo contará él.

Ocho años. No es cosa de esbozar ahora un análisis sumario de gestión. Entre otras cosas porque más que su gestión estricta me interesa el conjunto de apuestas políticas que ha desarrollado. Por ellas, espero, le juzgará la Historia. Digo esto porque, en este mundo de banalizaciones, se ha convertido en un lugar común, aunque me parece innecesaria tanta jactancia en políticos o periodistas. Pero, desde luego, a Sánchez no le juzgarán peor los historiadores que los jueces de toga, de eso podemos estar seguros; aunque, una y otra vez, se les escape entre los dedos y las puñetas. Es un dato importante. Tampoco creo que la Historia trate a los políticos de este tiempo con la benevolencia que a alguno anterior ha tratado. La lupa de Clío -perdón por la cursilería, pero la ocasión lo demanda- hoy masacraría a De Gaulle o Churchill si no tuvieran sus altares sólidamente establecidos. Vivimos demasiado preocupados por un presente que eluda al pasado como para hacer bien el futuro. Pero es lo que hay.

Ocho años y nadie podía imaginar que la estulticia y malísima educación de un pedazo de la derecha -cada vez más amplia- llamaría perro o hijo de fruta a su Presidente y alentaría a que el que pueda deshacer, deshaga. Eso emborrona todo análisis de Sánchez: le eleva y obliga a que la incertidumbre de los tiempos se acreciente, imaginando de qué serían capaces en el Gobierno los que ahora viven de escupir a una de las máximas autoridades constitucionales. Que, evidentemente, no ha hecho todo bien. Ni regular a veces. Y que se han metido en ocasiones en estrechísimos laberintos de espejos de muy mal pronóstico. Como ahora, mandando a pobres ministras a regalar el triunfo a la derecha, dejando un mapa azul de muy difícil reversibilidad en una España vaciada de ilusión.

Hace ocho años nadie podía imaginar la nómina extrema de desastres que al recién electo le vendrían encima. Ningún otro presidente ha estado en lidia con el rigor de la enfermedad masiva, del fuego, la nieve, la geología o la lluvia a la que otro no supo ni quiso enfrentar con su cara y su palabra. Suárez tuvo que pelear con tanques y tricornios y pudo regularizar algunas cosas tremendas. Como Sánchez con la etapa postETA y la desafección catalana. Suárez también tuvo que tragar con el insulto y ser apelado “traidor” por buscar consensos de muy difícil venta a quienes se mueven mejor en la confrontación, en el barato tribalismo de las prioridades nacionales. A Suárez fueron los suyos los que le segaron la ilusión bajo sus pies: unos suyos, por cierto, bastante próximos a los otros de Sánchez. La izquierda española siempre ha tenido especialistas en bordar la discordia interna con hilos de fe y de ideología, y otros en destruir lo que pudieron haber construido, y aun algunos en sentirse con honor suficiente para corromper y corromperse, pues creyeron sin desmayo en su bondad congénita. Pero la derecha siempre cuenta con colosales aniquiladores de esperanza; con incapaces de escuchar una palabra de diálogo, de imaginar el mundo si no va envuelto en la bandera del momento, en preparar alguna frontera por la que despeñar al diferente.

Todo eso ha arrollado a Sánchez, y es cierto que ha mostrado una inteligente bravura que admiro. Y en esa bravura hay que incluir la capacidad para integrar a otras fuerzas políticas. Pero, insisto, también es cierto que lleva un tiempo acumulando errores. Errores de esos que son muy difíciles de medir porque pueden redimirse con un nuevo triunfo espectacular -yo aún pienso que puede ganar las próximas Generales-. Pero el precio que paga y nos hace pagar empieza a ser demasiado oneroso. Siendo la principal partida la parálisis del funcionamiento normal de las instituciones constitucionales. Ojo: no le acuso de actuar inconstitucionalmente. Eso es lo que pide Vox que le dejen hacer y lo que el Gobierno de izquierdas no ha rebasado -no hay sentencia importante del TC que lo diga, y mira que la derecha se ha empeñado-. Lo que digo es que está presidiendo una situación en que hay muchos procedimientos que están dejando de aplicarse. Quizá el primero sea la moción de censura, que es evidente que Feijóo no tiene la misma madera, el mismo valor que Sánchez para atreverse a tejer mayorías -quede el aviso dado-. Y el segundo la incapacidad de Sánchez para promover una cuestión de confianza: es demasiado valiente como para atreverse a invocar una posible derrota.

Ocho años y Trump gobernando e intentando gobernarnos y la UE cruzada por todos los vientos. Putin en las tierras hermanas de Ucrania -¡quién me hubiera dicho hace ocho años que escribiría esto!- y Netanyahu masacrando a quien puede con tal de que tenga apariencia lejana de enemigo. Que la derecha nos gobierne en ese panorama me provoca pavor: es otra pandemia para la que no hay más vacuna que otra salida del Perro -u otro líder en la izquierda que no existe o es invisible-. Porque lo cierto es que, con toda su fanfarria de gaitas desafinadas, Feijóo no ha conseguido parar a Vox ni en una aldea.

Y Abascal debe estar arremangándose la camisa y ensillando el caballo para llevarse lejos, sin rezos ni bendiciones, a todos los emigrantes que pueda; para apartar a las mujeres de una senda de avances, para borrar a los gays y lesbianas, para rebozarnos de nuevo en la “concordia” del franquismo, para reajustar las cuentas tributarias en busca de nuevos aliados solventes, provocando a los españoles que no se sienten españoles o, al menos, tan españoles como él y su caballo. Todo en una España con un aire de colonia sometida al poder de los locos de este mundo. Muchos jueces estarán contentos. A ver si hay suerte y esto lo pueden hacer sin alterar mucho la forma de la norma. Pero lo que es seguro es que los valores constitucionales, la igualdad, la libertad, el pluralismo, la justicia, la dignidad… están al borde de un peligroso precipicio. Y la UE con ellos.

Ocho años y Sánchez es una costumbre. Para bien o para mal. Si hay que elegir entre los relojes atrasados o los relojes parados no hay razones para el optimismo, pero sí hay razones para un último aliento de racionalidad. Yo no tengo la solución y me limito a escribirlo aquí, al filo de acabar otro artículo en el que no puedo ofrecer nada ni levantar estandarte alguno. Pero sé quién, seguro, tampoco la tiene: esos que afirman tenerla a golpe de campana terrible y solitaria, quizá resonando en un campo de concentración para exiliados, campos de banderas y hambre y niños esencialmente asustados. Porque a eso no estamos acostumbrados.