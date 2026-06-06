Cuando la política tiene el nombre de Pepa Moreno

Vivimos un momento de intencionada degradación de la política, de deliberada erosión de las instituciones públicas y cuestionamiento de los cimientos democráticos que con tanto esfuerzo hemos construido. El avance del autoritarismo reaccionario que ha llegado a los gobiernos de diferentes países y tiene, en otros muchos, a fuerzas de extrema derecha para las que no existen límites está contagiando al conjunto de la sociedad y a otras fuerzas políticas, extendiendo el odio y el insulto. A su vez, mientras difunden soflamas incendiarias vacías de contenido y lemas precocinados, priorizan los intereses de los poderosos frente a las necesidades de la gente corriente.

Para esta amalgama que han formado en España la derecha extrema del PP y Vox, los dogmas ideológicos se sitúan por encima de las necesidades básicas de la población, como comprobamos a diario allí donde miremos, alcanzando el paroxismo en el uso fraudulento de frases huecas y eslóganes vacíos dirigidos a bombardear las conciencias mediante la construcción de un imaginario ideológico corrompido.

“Los españoles primero”, pregonan los mismos partidos de derecha extrema que dañan servicios públicos esenciales para toda la población como la educación, la sanidad y la dependencia para favorecer a grandes conglomerados financieros que, con frecuencia, tienen sede en paraísos fiscales y eluden el pago de impuestos. “Prioridad nacional”, proclaman sin bochorno quienes no dejan de rendir pleitesía a gobernantes que atacan a España, dañan a su Gobierno y a los intereses de la población, despreciando las necesidades más esenciales de un gran número de personas a las que quieren arrojar a la pobreza y la indigencia, anunciando la destrucción de servicios públicos básicos, el recorte de pensiones, eliminando una parte importante del patrimonio social colectivo.

De manera que un día tras otro contemplamos cómo las instituciones con gobiernos de derecha extrema se han llenado de insultos e improperios, desprecios a los oponentes y odio contra los más vulnerables, arrastrando la política por los suelos para convertirla en garrotazos verbales contra los adversarios. El titular frente a la reflexión razonada, la descalificación como respuesta a cualquier demanda ciudadana y el insulto como réplica a quienes no piensan como ellos.

Y también el Ayuntamiento de Alicante ha caído en esta degradación política que vemos en otros muchos lugares. Para quien crea que exagero, solo tienen que asistir a alguno de los plenos de la corporación que se desarrollan periódicamente donde comprobarán, punto por punto, todo lo que he señalado. Pongamos, por ejemplo el último de ellos, celebrado el pasado 28 de mayo. A propuesta de la derecha extrema del PP y Vox se acordó alargar la temporada de veladores para que bares y cafeterías extiendan sus terrazas en las calles durante más meses, para que en palabras de la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, “se favorezca al sector turístico”. Pero a renglón seguido, los mismos concejales del PP y Vox aprobaron una moción de rechazo al proceso extraordinario de regulación de inmigrantes que se lleva a cabo, ya que, según la portavoz de Vox promotora de la propuesta, Carmen Robledillo, estos inmigrantes “presionan los servicios públicos”.

No se puede negar el funambulismo político que lleva a entregar la ciudad de pies y manos a los turistas que utilizan servicios municipales esenciales, deterioran espacios y saturan muchos de los recursos públicos, además de generar distorsiones económicas, residenciales y de convivencia, para a renglón seguido rechazar que los inmigrantes sin papeles que trabajan en la economía sumergida y atienden numerosos servicios esenciales, entre otros para turistas y hostelería, puedan tener permisos de residencia y trabajo, con derechos y deberes, saliendo así de la clandestinidad. Y por si fuera poco, se aprobó una propuesta contra la regularización de inmigrantes en una ciudad como Alicante, con 82.606 extranjeros empadronados, que vive de los extranjeros y cuya economía y desarrollo depende de ellos.

Posteriormente y a preguntas de la oposición al alcalde, Luis Barcala, sobre cuestiones relativas al gigantesco escándalo municipal de las Viviendas de Protección Pública de Les Naus, el regidor se negó a responder mientras la portavoz del PP se lanzó en tromba a arrojar descalificaciones al partido que hizo la pregunta por diferentes casos investigados judicialmente a nivel nacional. Un despropósito.

Sin embargo, al final del pleno se produjo uno de esos acontecimientos que dan sentido a la política y la colocan en sus justos términos, con la intervención de una mujer mayor llamada Pepa Moreno, de 75 años, antigua usuaria del centro de día de plaza de América hasta que el gobierno municipal del PP lo cerró, hace ya siete meses. Con esa voz que solo da la verdad sentida, la mujer explicó que tras ese cierre su vida se estaba apagando, sola en su casa y sin salir a la calle, hablando a la televisión como única compañía. Pepa pedía entre sollozos que abrieran de nuevo este centro para evitar que tantos otros mayores se consumieran en vida, unas vidas esforzadas a las que les quedan pocos años por delante.

Toda una lección de política real con los problemas urgentes de la gente. ¿Quieren prioridad nacional, como no paran de pregonar? Pues la realidad y los hechos demuestran lo contrario, una y otra vez.