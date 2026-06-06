El sábado 23 de mayo de 2026, en Xàtiva, se ha celebrado la I Trobada Sketchers Comunitat Valenciana. Una cita histórica que ha contado con unas 200 personas inscritas. Y que ha reunido a dibujantes urbanos de todo el territorio y también de otras regiones como Cataluña, Teruel, Gibraltar… O Australia.

Esta iniciativa, impulsada por los colectivos Urban Sketchers Maestrat, Urban Sketchers Castelló, Vinarós Sketchers, Arte Valencia, Dibujo Urbano Alicante y Cuadernos Viajeros Elche, nació con el objetivo de conectar, por primera vez, las diferentes comunidades de sketchers valencianos en una jornada compartida de dibujo y convivencia.

Esta primera edición representa un paso clave en la consolidación del movimiento en la Comunitat Valenciana, ya que los colectivos organizadores buscan establecer una cita de referencia anual de las trobadas. El año que viene será en Segorbe (Castellón). Se ha acordado que nunca será en las capitales. Cuadernos Viajeros ha propuesto a Elche como ciudad anfitriona para el año siguiente, 2028.

La primera trobada de sketchers de la Comunidad Valenciana ha contado con la colaboración de Turisme de Xàtiva y el Ayuntamiento de la ciudad, los cuales han proporcionado a los dibujantes acceso gratuito a los principales monumentos locales, como el Castell o la Seu. Impecable organización de los anfitriones coordinadores encabezados por Miriam Ruiz, Noemí Casas y Eloi Pons.

Disfrutamos de un maravilloso día de dibujo y hermandad que tuvo como guinda del pastel en un extenso reportaje por parte de la televisión d’À Punt, conducido por Lorena Caballero. También coincidieron el mismo día un autocar de acuarelistas de Valencia que hicieron todavía más hermosa la convocatoria, al llenar de caballetes la ciudad y mostrarla más pintoresca todavía.

Exposición de los trabajos de la jornada. / INFORMACIÓN

Los cuadernistas de Cuadernos Viajeros Elche que habíamos fletado un autobús para el viaje nos mirábamos desangelados ante tanta belleza y disponer de tan pocas horas para dibujar. En los corrillos se comentaba que, para el año próximo, en Segorbe, valdría la pena irnos viernes por la tarde para estar allí sábado y domingo dibujando todo el día, después de haber visitado la ciudad. Alguien ha propuesto que nos compremos un cerdito de barro para ir depositando todas las chapas de dos euros que caigan en nuestras manos. Todo lo recolectado al día de la II Trobada alcanzaría para dos noches de hotel, dos comidas de hermandad y varios platos de calamares entre horas.

La exposición de los trabajos realizados fue de lo más sencilla: colocamos los cuadernos abiertos en el suelo y ya está. Unas cuantas fotos de la superficie ocupada y a comer, que ya iban a ser las dos. Las reservas eran en el restaurante Carmen, que cerró el espacio para nosotros solos. Resulta que el plato estrella en Xàtiva es el arroz al horno.

En estos encuentros de dibujantes venidos de todas partes las concentraciones para comer son muy interesantes. Vas a conocer en profundidad a quienes la suerte haya colocado a tu lado o enfrente de ti. Lo habitual es intercambiar historias de vida y mostrarnos los cuadernos. Comentar los materiales empleados en los dibujos y especificar los espacios u objetos representados. No nos damos cuenta, pero estamos aprendiendo unos de otros una barbaridad.

Mi mayor suerte siempre será encontrarme con alguien que ya tiene editado algún libro de sus trabajos. Y en seguida hago lo posible por hacerme con un ejemplar. Fíjate, prefiero ojear las imágenes en un libro entre mis manos a ver esos mismos dibujos en una sala de exposiciones. Creo que estoy empezando a odiar la pedantería de los cuadros.

Dibujantes urbanos en Xátiva. / INFORMACIÓN

El feliz hallazgo en esta ocasión ha sido Eloi Pons Marzal (Benicarlò, 1980), del grupo Urban Sketchers Maestrat. Mostraba a los comensales su libro Dibuixos a la vora de l’aigua, recién salido de imprenta. Un recopilatorio de dibujos hechos a lo largo de los últimos años alrededor de una temática especial: el agua. Playas, ríos, calas, puertos, faros, barcas, conchas marinas, piedras de canto rodado, etcétera, ocupan todo el libro. Pude hacerme con un ejemplar y ahora, en casa, lo repaso de vez en cuando y envidio a rabiar a su autor.

Admiro y disfruto la frescura de estas ilustraciones en donde se ve que pertenecen a un cuaderno y están realizadas a doble página, notándose la línea divisoria de las dos hojas del cuaderno. Y me fascina la libertad de materiales diversos empleados en los trabajos: acuarelas, lápices de colores y de grafito, ceras, plumas, guache… mezclados en el mismo dibujo. La encuadernación también es originalísima y me ha convencido: el lomo al desnudo, los hilos del cosido vistos.

La estructura del libro es la de un cuaderno de viaje y las ilustraciones están apoyadas con textos breves que nos sitúan en los lugares representados. Las imágenes disfrutan de la máxima sencillez, gestadas en el difícil arte de la espontaneidad, y mezclan los garabatos, los monigotes, el dibujo esquemático, el apunte rápido y las manchas de color con el realismo de la perspectiva, las texturas y las proporciones. Benditas sugerencias. Las composiciones gozan de una facilidad visual pasmosa y consiguen una alegría y luminosidad que animan a mirar y a dibujar.

El autor escribe en la introducción del libro: «El hecho importante para mí no es el dibujo resultante, sino la experiencia y el testimonio del momento vivido. Disfrutar del presente, dejar constancia para el futuro». Enhorabuena.

Voy a promocionar este libro entre los cuadernistas de Cuadernos Viajeros y sugerirles que se hagan con un ejemplar. Y lo miren varias veces con unas cervecitas y unos calamares. Es una clase que nos merecemos todos. Continuará…