Conflictos existenciales

"La vida extraordinaria" ★★½ Autor y director: Mariano Tanconi Con Malena Alterio y Carmen Ruiz

Las versátiles actrices constituyen lo más notable de una obra no exenta de descripciones excesivas, innecesarias o caricaturescas en torno al sexo y a los pensamientos lujuriosos. Buena sintonía entre Malena Alterio y Carmen Ruiz, quienes nos interpretan a un par de amigas a lo largo del tiempo con la entrega emocional y física de las dos. Drama, comedia y una existencia ordinaria convertida en «La vida extraordinaria», pieza escrita y dirigida por el argentino Mariano Tenconi. Se manifiesta el sentido lúdico y antirrealista en las diferentes maneras textuales y en la intimista puesta en escena con lenguaje poético y crudo mediante un diario compartido, monólogos y situaciones dialogadas. La palpable reiteración muestra un carácter de parodia melodramática y acoge desilusiones y fracasos amorosos.

Malena Alterio, serena excepto cuando la dirección exige lo contrario, domina los cambios de interpretación. El contundente personaje de Carmen Ruiz está dentro de unas líneas más cómicas y ambas ejercen cierta dosis de locura como medio de desahogo. Los dilatados parlamentos y la palabra banal reflejan la monotonía de cada una. Pero la insistente narratividad y otras cuestiones pueden fatigar al público. Y decae el interés en favor del desinterés. Una es profesora y está casada. Tiene un hijo, el esposo y un amante. La otra es modista y reside con su madre. Que se muere. Ha tenido varios novios y sufre. Este encuentro exalta la amistad y en él se rememoran la infancia, la juventud.

El pianista Jorge Naveros y el violín de Diana Valencia generan emotividad interpretando la bella composición de Ian Shifresian. Escriben poemas donde caben la literatura reconfortante, la creación de mundos nuevos, o el dolor, la oscuridad y el vacío. La ficción literaria o teatral cambia la realidad. La elocuente voz de Alicia Borrachero habla sobre la creación del universo, y la práctica sexual decide nuestra llegada aquí. Gracias a ello, numerosos espectadores visitaron el Principal de Alicante.