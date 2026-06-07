Opinión | Tribuna
La degradación del debate público
He conocido la política desde dentro y desde fuera. He conocido las responsabilidades del gobierno y también las obligaciones de la oposición. Por eso me preocupa la creciente crispación que se ha instalado en la vida pública española, una tensión permanente donde, con demasiada frecuencia, el debate de las ideas ha sido sustituido por el ruido, la sospecha y la descalificación.
La democracia necesita gobiernos y necesita oposición. Ambas son indispensables. Pero existe una frontera que nunca debería cruzarse: la que separa la crítica legítima de la mentira organizada, la discrepancia política del acoso personal y la fiscalización democrática de la voluntad deliberada de destruir al adversario.
En los últimos años, asistimos con preocupación a una forma de hacer política que parece haber renunciado a convencer para intentar vencer por agotamiento. Cuando determinados partidos o dirigentes comprueban que las urnas no les otorgan el poder que desean, algunos caen en la tentación de sustituir el debate por una campaña permanente de descrédito. Ya no se combate una política concreta; se intenta erosionar la legitimidad misma de quien gobierna.
Cuando la mentira se convierte en arma política
Todo vale entonces: la exageración, la sospecha sin pruebas, la difusión de bulos, la manipulación interesada de los hechos e incluso la difamación personal. Se crea un clima de enfrentamiento continuo donde la mentira deja de ser una excepción para convertirse en una herramienta política. Pero, lo más grave es cuando esa estrategia abandona el terreno institucional para penetrar en la esfera privada. Ninguna democracia sana puede aceptar que familiares, parejas o hijos de responsables públicos sean convertidos en objetivos de campañas de hostigamiento, insultos o acusaciones destinadas únicamente a causar daño. Cuando se llega a ese extremo, la política deja de ser un ejercicio de servicio público para convertirse en una forma de violencia moral.
La democracia frente al ruido
La historia demuestra que las democracias rara vez se destruyen de golpe. Se deterioran lentamente cuando la verdad pierde valor, cuando el adversario se transforma en enemigo y cuando algunos consideran legítimo cualquier medio para alcanzar el poder.
Gobernar exige responsabilidad. Pero ejercer la oposición también. Quien aspira a dirigir un país tiene derecho a criticar, fiscalizar y proponer alternativas. Lo que no tiene derecho es a erosionar las instituciones democráticas, sembrar la desconfianza permanente o alimentar un clima donde el ruido, el insulto sustituye al argumento y la mentira a la verdad.
La democracia no consiste en derribar al adversario a cualquier precio. Consiste en convencer a la mayoría respetando las reglas del juego. Porque cuando la ambición de poder se sitúa por encima de la verdad y del respeto a las instituciones, no pierde únicamente quien gobierna. Pierde la democracia. Y perdemos todos.
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