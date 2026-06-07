Nazis en Alicante

En mayo de 1941 se produjo la visita a Alicante y su provincia de unas cursillistas de las Juventudes Hitlerianas Femeninas. Cuando llegaron, fueron alojadas en la sede de la Sección Femenina, donde fueron cumplimentadas por las autoridades locales, a las que acompañaban los cónsules de Alemania, Von Knobloch, e Italia, Luigi Corno, así como el secretario provincial del Movimiento, Francisco Zaragoza Gomis, que en 1977 sería diputado por la UCD El gobernador civil, Miguel Revilla, exaltó la amistad hispano-germana y tuvo palabras de afecto y admiración para el führer y para Alemania.

Al día siguiente, viajaron hasta Benidorm, donde visitaron un campamento del Frente de Juventudes, realizaron «vistosos ejercicios gimnásticos» en la playa de Calp y comieron en el Parador de Ifach. A su regreso a Alicante terminaron la jornada con un festival de bailes típicos y cantos regionales en la plaza del Teniente Luciáñez –actualmente plaza de Ramiro–, con participación de la Banda Municipal y de coros y rondallas de la Sección Femenina.

El día 19 visitaron el Hogar José Antonio y la Casa Prisión, así como la «huella» dejada por el Fundador en el cementerio. El Gobernador Militar las obsequió con un vino de honor, asistieron a un concierto en la Diputación, donde se interpretaron piezas de música clásica alemana y española, y a otro agasajo en el Club de Regatas, finalizando la jornada con un paseo en canoa por la dársena.

El día 20 visitaron en Elche la iglesia de Santa María y algunos huertos de palmeras, comieron el típico arroz en costra y estuvieron en la fábrica de Ripoll Hermanos, donde les regalaron un par de zapatos. Por la tarde llegaron a Orihuela, donde visitaron una fábrica de empaquetado de limones y naranjas y la Granja Agrícola. Terminó la jornada con una merienda en el Casino.

La última visita de las jóvenes nazis fue a Alcoi. Estuvieron en la fábrica de géneros de punto de Carbonell y Compañía, en la fábrica de paños de Matarredona, en la Fundición Rodes y en los talleres de Papeleras Reunidas. Esa misma noche salieron en tren hacia Madrid, tras haber sido despedidas con dulces y una copa de vino español, en el Casino de Alicante.

En la reseña de los actos en el único periódico entonces existente, la Gaceta de Alicante, se destacaban los indisolubles lazos que unían al Nuevo Estado español con la Alemania nazi, lazos «que se consolidaron para siempre en nuestras trincheras, donde se vertió, confundida, la sangre llamada a fecundar semillas de un Orden Nuevo». Menudearon los vítores a España, a Alemania, al führer, a Mussolini y al caudillo, cuyos retratos presidieron muchos de esos actos.

En estas recepciones y fastos ocupó, lógicamente, lugar de honor el cónsul alemán desde 1935, Joaquim von Knobloch, que en septiembre de 1936 fue expulsado por el gobierno republicano y trasladado en un buque de guerra alemán hasta la España sublevada, donde se alistó en la Legión Cóndor. El 3 de junio de 1939, el consistorio alicantino acordó dar el nombre de von Knobloch a la entonces llamada Plaza de Dicenta, actual Plaza del Mar, por su papel durante la guerra civil «al facilitar y proteger la huida de los elementos que estaban perseguidos». Además, se acordó, en diciembre, conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a von Knobloch y al vicealmirante Carls, que envió barcos «para dar asilo a muchos perseguidos y para trasladarlos a puertos desde los cuales pudieron dirigirse a la España liberada». El segundo era entonces comandante jefe de las fuerzas marítimas alemanas del mar Báltico y agradeció a la corporación municipal esa distinción y el acuerdo de rotular una calle en Alicante con el nombre del «Acorazado Deutschland».

Cuando Hitler se suicidó, el cónsul organizó, el 6 de mayo de 1945, en la iglesia de los Franciscanos, una misa en su recuerdo, a la que asistieron unas doscientas personas, «en su mayoría, excombatientes de la División Azul». Tras el responso, se dieron los gritos de ritual: «¡Hitler, Hitler, Hitler!. ¡Presente!», se cantó el «Cara al sol» y hubo vivas a Alemania y algún muera a Rusia. Días después, coincidiendo con la capitulación del Tercer Reich ante las tropas soviéticas, la policía alicantina procedió a la incautación del Centro Alemán de Cultura y del Consulado Alemán sitos en la calle Virgen del Socorro.

En El País, 30 de marzo de 1997, apareció un reportaje de José María Irujo, titulado «Los 104 de la lista negra», sobre los agentes nazis en España cuya entrega exigieron los aliados, pero a los que Franco protegió. Sobre Von Knobloch se decía:

«El barón Hans J. Kindler von Knobloch, un aristócrata que desempeñó el puesto de cónsul alemán en Alicante, logró librarse de su entrega gracias a esas influencias. Era el número 48 de la lista, residía en el 81 de la madrileña calle de Serrano y estaba casado con una española. Su ficha se resumía en cuatro palabras: ‘Famoso nazi y agente’. Fue capitán de la Legión Cóndor».

Von Knobloch, tras unos años en Madrid, acabó instalándose en Conil de la Frontera, donde montó un camping con bungalows, denominado «La Fontanilla». Falleció en 1979.