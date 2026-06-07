La razón y el corazón

Las nuevas tecnologías no son lo mío. Siempre me he resistido a abandonar la era analógica. Permanecí fiel al teléfono que solo hacía llamadas hasta el año pasado. Los WhatsApp acaban de llegar a mi vida. Con la inteligencia artificial me pasó lo mismo. No me decidí a probarla hasta hace muy poco. Me daba cierto miedo que fuese tan alucinante como me contaban. Pero me quedé corto.

Cuando en la tarde del sábado que se proyectó en el Festival de Cannes "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, se me ocurrió preguntar a Google en modo IA cuáles habían sido las críticas con las que se había acogido la película, me encontré en un segundo, ¡un segundo!, con una revista de prensa que hasta hace pocos años hubiese supuesto una semana de trabajo para un equipo de comunicación.

Puesto que con esto de la IA todo es empezar, inicié una conversación estableciendo comparativas. Pregunté al portátil qué posibilidades de éxito tenía "El ser querido" de cara a la taquilla frente a "Ruega por nosotras", la próxima película de Daniel Monzón que se estrenará en otoño. Me dio pelos y señales acerca de los pros y contras que se va a encontrar en su carrera comercial. Casi sin darme cuenta, dialogué por vez primera con la máquina como lo hago con mis colegas críticos. Con la diferencia de que la IA me respondía en un instante con amplios informes, debidamente justificados y argumentados. Incluso cuando le demandé críticas inéditas, escritas con mis rasgos de estilo, que clavó.

Desde entonces doy vueltas a la cuestión. ¿Es mejor nuestra imperfección, tan humana, que la pulcritud y la asepsia que ofrece la IA? El corazón se apresta a contestar que sí, pero la razón nos hace dudar.