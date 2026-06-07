Un siglo de la Plaza de Toros del Barrio Lucas

Este mes de junio se cumplen cien años de la inauguración de la Plaza de Toros del Barrio Lucas, conocido posteriormente como Terraza y Cine Imperial, inaugurado en junio de 1940, siendo en la actualidad Parque José Gilabert Roselló y el Museo de Semana Santa.

3 | COLECCIÓN MIGUEL MARTÍNEZ

A finales de mayo de 1926 la prensa comenzó a hacerse eco de la construcción de la nueva plaza de toros. Así, El Liberal de Murcia señalaba el 25 de mayo que un grupo de aficionados taurinos, con el propósito de favorecer la distracción de los vecinos, «está construyendo en el antiguo campo de deportes del Barrio Lucas una bonita y cómoda plaza de toros para dar corridas todos los domingos y días de fiesta». El periódico añadía que las obras estaban muy avanzadas y fijaba el 3 de junio para la primera novillada, para la que ya se habían contratado las reses y se negociaba con destacados novilleros. Entre ellos podrían encontrarse Aroca y el novillero local «Alparguerito», que habían cosechado éxitos la temporada anterior.

La nueva plaza sería de obra, de planta circular y con capacidad para 4.000 espectadores, construida con todas las comodidades y adelantos de la época, con entrada principal por calle Alicante. Aunque se desconoce quiénes impulsaron la iniciativa, todo apunta a que entre ellos se encontraba Manuel Lucas Ibáñez, propietario de los terrenos donde surgió esta barriada a comienzos de esta década. Con la entrega de las viviendas promovidas por él en 1923, se trazaron las calles manteniendo una plaza central donde estuvo el campo de deportes en el que comenzó su historia el Callosa Deportiva en 1924, dando paso a este coso taurino.

En junio de 1928, Manuel Lucas Ibáñez figura como propietario del recinto, tal y como demuestra una declaración notarial sobre la existencia de la plaza. Tras su fallecimiento, la propiedad pasó a su hija Dolores Lucas Lucas en la década de 1940, cuando el lugar ya funcionaba como espacio para eventos, con escenario y proyección cinematográfica.

De la construcción de la plaza también se hicieron eco otros periódicos de la época, como Diario de Alicante, ABC o La Reclamación Taurina.

Sin embargo, la actividad festiva en este espacio se remonta a fechas anteriores. Tras el traslado del campo de fútbol comenzaron a celebrarse distintos festejos en el lugar donde se levantaría la plaza definitiva. El espacio sucedía a la antigua plaza de toros situada en la Rambla Baja, que entre 1906 y 1913 contó con capacidad de 3.000 localidades. El 9 de junio de 1925, El Luchador informaba de la celebración dos días antes de La fiesta de los castizos, que registró un lleno absoluto.

Era la tercera corrida de la temporada y contó con la actuación de los diestros Miguel López, -que destacó por su maestría con el capote y la muleta, según El Liberal- y Mariano Zapata. También se celebraron en 1925 festejos cómicos con becerros, con la participación de los conocidos Charlots Cartageneros el 14 de junio, tal como anunciaron Cartagena Nueva y El Porvenir. Al día siguiente, El Eco de Cartagena comentaba que «estuvieron superiormente, siendo constantemente ovacionados», anunciando nuevo contrato para actuar el viernes 19 de junio.

ABC reprodujo el 10 de julio el contenido de un «prospecto» de la Plaza de Toros de Callosa de Segura en el que se anunciaba el estoqueo de dos reses y la simulación de otras dos. Ese mismo año, durante las fiestas de la Virgen del Carmen, se programaron una «Gran Capea en la Plaza de Toros» los días 15 y 17 de julio y una «Gran Corrida de Novillos» el día 16, según recoge el programa editado por el Ayuntamiento.

Otro grupo cómico cartagenero, los Charlots de España, toreó el 15 de agosto en la plaza. Tanto El Eco de Cartagena como El Porvenir destacaron el éxito obtenido pese a la escasa calidad del ganado.

Las noticias taurinas de 1925 concluyen, por el momento, con una novillada celebrada en un coso provisional. El Heraldo de Madrid se hizo eco el 9 de septiembre de una corrida celebrada el día anterior con reses de Flores y la participación del novillero José Valera, quien estuvo «superior».

Ya en 1926, el programa de fiestas de julio incluyó grandes novilladas los días 16 y 18, así como una gran capea el día 17. El 2 de agosto, la revista La Lidia informó de una corrida celebrada el 25 de julio con ganado de Pérez Padilla, que «dio buen juego». Actuaron Moreno Vela, que banderilleó a sus dos novillos, y el Niño de la Alhambra, que escuchó grandes ovaciones por su manejo del capote y la muleta, obteniendo las orejas de los novillos que estoqueó.

Durante las fiestas de agosto de 1926 se celebraron nuevas corridas, según reflejan las referencias publicadas por El Liberal y La Verdad, comentando altercados originados por un piropo dirigido a una joven de Dolores. También consta la celebración de otra corrida en los primeros días de octubre. El día 7 La Correspondencia de Valencia relataba el fallecimiento de un joven de 17 años cuando regresaba desde Callosa de Segura tras asistir a una corrida.

Sabemos igualmente que el 17 de noviembre de 1926 se celebró en este coso callosino un «Grandioso Festival Taurino» a beneficio del Hospital, gracias a una entrada conservada y publicada por Antonio José Navarro.

En julio de 1927 se programaron, con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen, dos grandes capeas los días 15 y 16 y una gran corrida de novillos el día 17. De todos estos festejos se repartieron programas de mano con las cuadrillas participantes.

En septiembre, El Día informaba el día 27 de una corrida celebrada el día anterior con la participación del matador Granjeño. Por su parte, El Luchador publicó una crónica de la novillada con buenos novillos de Flores y la actuación de Torerito de Triana, Carrillo y el novillero de Granja de Rocamora José Rocamora Ramón, «Granjeño», consiguiendo dos orejas y salir en hombros.

Barrio Lucas con la Plaza de Toros en el centro en diciembre de 1929 / Ruiz de Alda - Colección CHS

El Día y El Luchador, en sus ediciones de 18 y 19 de octubre respectivamente, también informaron de una capea celebrada el día 16 con escasa asistencia de público y la participación de Paco Navarro, López Aroca y Román Muntaner.

El último dato localizado hasta el momento aparece en el Diario de Alicante del 2 de julio de 1928. Se refiere a una novillada celebrada el día anterior con toros de Gutiérrez y la participación de Granjeño y Vela, quienes «estuvieron superiores y bien matando». Destacó especialmente el banderillero «Pinturas», muy aplaudido por el público.

La plaza no fue únicamente escenario de espectáculos taurinos. También acogió actuaciones artísticas y acontecimientos deportivos.

Así, El Día narró en julio de 1927 un curioso incidente ocurrido durante la estancia en la localidad de las afamadas artistas valencianas hermanas Puchol, que actuaban en la plaza. La noticia relataba la entrada de un individuo en la habitación de una de ellas en la Posada de la Parra, situada en la calle Salitre. Asimismo, el recinto fue escenario de una Gran Reunión Interregional de Boxeo celebrada la noche del 2 de octubre de 1927, con cinco combates y la participación de destacados púgiles del sureste español, según refleja un cartel recogico por Jesús Franco Gómez.

Cien años después, apenas quedan vestigios materiales de aquella Plaza de Toros del Barrio Lucas. Sin embargo, las noticias conservadas en la prensa de la época permiten reconstruir una parte importante de la vida social y festiva de la Callosa de los años veinte.

Un espacio hoy desaparecido, pero que durante varios años fue escenario de corridas, espectáculos, actuaciones artísticas y eventos deportivos que forman parte de la historia de la ciudad.