Tropezar en la misma piedra

Asignando cinco millones de euros a la productora de 'Enredados', superproducción que se rodará en parte en Ciudad de la Luz, el Consell ha vuelto a ponerse al pie de los caballos. El audiovisual valenciano, un sector que recibe menos de siete millones al año, ha estallado.

El Consell vuelve a hablar del retorno económico que aportarán los días de rodaje en Alicante, asegurando que generará 2.500 puestos de trabajo a los moradores de esta tierra. Las notas de prensa son muy sufridas porque lo admiten todo. Pero los administrados debemos tener claro cuánto nos cuestan las fotos del president con el famoso de turno no: no olvidamos la de Camps con Depardieu.

El tiro puede salir por la culata y la historia podría volver a repetirse. Ya se sabe, Bruselas, la competencia desleal y un nuevo cierre de Ciudad de la Luz, ese pozo sin fondo que succiona millonadas del erario público. Los datos son todavía más obscenos si los ponemos en contexto. Alicante, hablemos claro, es un solar en el plano cinematográfico. La mal llamada Filmoteca programa apenas una veintena de películas al año, en una sala multiuso que en absoluto tiene nada que ver con aquellas en las que se exhiben los títulos cinéfilos que se pueden ver en las Filmotecas de verdad. ¡Pero si la sala de proyección del Edificio La Valona de la Universidad Miguel Hernández tiene una calidad de imagen y sonido infinitamente superior, por poner solo un ejemplo cercano!

Los cinco millones de marras equivaldrían a la aportación que debe realizar la Generalitat Valenciana al Teatro Principal de Alicante (del que es copropietaria) desde hoy hasta más allá del año 2040. El despropósito daría para un libro. Por eso es bueno que se airee.