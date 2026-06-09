Alicante, sede FUR

Alicante reunirá a los mejores expertos mundiales en economía sobre la toma de decisiones bajo la incertidumbre en el Congreso de Fundamentos de Utilidad y Riesgo (FUR), que se celebrará entre el 10 y el 12 de junio en la Universidad de Alicante (UA). Se trata de la cita más importante del mundo de esta disciplina científica, que se celebra cada dos años, y que congrega a expertos de todo el planeta para exponer y reflexionar sobre economía del comportamiento y la toma de decisiones bajo situaciones de incertidumbre.

Son cuestiones fundamentales en la esfera de la empresa, pero también en la toma de decisiones en el ámbito público, político y de la administración. Porque la realidad cierta es que hoy vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Ejemplos son las decisiones que debemos tomar sobre el cambio climático, la salud o sobre cuestiones financieras. Cómo tomamos decisiones, qué influye en las elecciones, o en la respuesta que ofrecemos a los retos que se nos plantean día a día son determinantes para entender la realidad. Expertos de todo el mundo analizarán en la edición del FUR 2026 estas cuestiones esenciales que buscan mejorar la toma de decisiones y su eficiencia.

Este importante foro es la segunda vez que se celebra en España, después de Barcelona en 2008. Una edición de Alicante, tras su cita en la Universidad de Queensland (Australia), que tendrá contribuciones de investigadores de todos los continentes. Entre las universidades participantes destacan instituciones de élite como Princeton, Yale, Universidad de California Los Ángeles, Berkeley, Universidad de Pekín, London School of Economics, Universidad de Oxford y Universidad de Sídney.

FUR fue fundado en 1979 por el Premio Nobel de Economía Maurice Allais. A lo largo de los años, muchos científicos reconocidos han presentado en este foro sus estudios e investigaciones, seis de ellos posteriormente galardonados con el Premio Nobel. Los primeros impulsores del FUR como congreso central sobre la incertidumbre fueron Amos Tversky y Daniel Kahneman -autor del famoso libro “Pensar rápido, pensar despacio”- creadores de la economía del comportamiento, una corriente que enriquece la economía usando ideas de la psicología.

El enfoque de FUR es multidisciplinario, por ende, hay contribuciones de economistas, psicólogos, filósofos, estadísticos e investigadores en la salud pública. El rango de temas es amplio. Obviamente, muchas presentaciones hablarán del cambio climático, cómo la gente piensa sobre él y cómo podemos diseñar políticas que encajen con las preferencias de la sociedad. Además, hay sesiones sobre cómo las actitudes hacía la incertidumbre se desarrollan a lo largo de la adolescencia, decisiones sobre la salud o cómo los agricultores en países en vía de desarrollo se protegen contra el riesgo.

Para la Universidad de Alicante, hospedar este congreso prestigioso es un honor y una oportunidad para poner el departamento de Fundamentos de Análisis Económicos en el mapa mundial. La UA tiene un grupo en la economía del comportamiento muy potente. Sin duda, valorado por la junta de FUR para adjudicar la edición de 2026 a Alicante, que pone en evidencia el prestigio creciente de ese grupo de investigadores. FUR le ayudará a establecerse como centro mundial en esa disciplina cada vez más central en la economía. Además, gracias a FUR, Alicante será el centro del mundo de la incertidumbre durante estos tres días. Pero el efecto de organizar FUR, a largo plazo, será aún más sustancial. Los investigadores de todo el mundo recibirán una imagen de Alicante como una ciudad moderna, acogedora, atractiva y en la frontera del conocimiento científico. Esa imagen ayudará a la UA a fortalecer su posición entre los mejores centros mundiales en un ámbito cada vez más importante. Y ayudará a la provincia de Alicante a situarse como centro de estudio de la economía.