Feligreses de un color u otro

Si el enorme poder de convocatoria sirviese para algo más que acudir las personas sean fieles o no, la repercusión individual y social sería muy distinta. Pero no suele ser así. Muchos ven, oyen y no actúan en consecuencia. Presumen de religiosidad católica y, sin embargo, circulan por otros derroteros en general, ajenos a los mensajes que proclama León XIV, ese hombre capaz de congregar en un mismo espacio a más de un millón de individuos. Amplia parroquia para intentar seducir a los asistentes en el marco de un Estado aconfesional según la Constitución española.

El Papa conoce bien la Doctrina Social de la Iglesia, que no son simplemente las ideas propias de una religión. El conjunto de reflexiones contrasta más de una vez con las declaraciones o discursos de algunos miembros del clero. No parece muy descabellado defender la superación de las polarizaciones y la reconstrucción de la gobernanza global con bases éticas. Promover la paz, la dignidad y el diálogo para construir puentes de fraternidad y que no triunfen la injusticia y la destrucción.

De todos dependen esas nobles intenciones. Es decir, el entendimiento entre el capital y el trabajo, entre las tecnologías y la inteligencia humana. Entre las diversas culturas políticas y entre las naciones. La cuestión es evitar el dramatismo, que va en aumento, de la coyuntura histórica. Guerras, desigualdades, pobreza latente siempre, migraciones forzadas y obstaculizadas o precariedad de derechos. ¿No deben ir de la mano la ciencia y la conciencia en favor del conocimiento y la esperanza? Afrontar adecuadamente los problemas exige principios válidos y resoluciones justas. Poner el énfasis en la cultura del encuentro, no en la confrontación espuria y sistemática con oscuros fines.

Y tampoco en el predominio de la vociferación, las noticias falsas y las tesis irracionales de la prepotencia. Al contrario. Dar la palabra a los pobres y responder adecuadamente a cada generación. A los perennes interrogantes sobre el verdadero sentido (espiritual) de la vida. Un camino coral con juicio crítico y no desaforado, lo cual no abunda en terreno hostil, ya que el despropósito es la norma más común. El intento permanente de hundir a Pedro Sánchez, como sea, y la aportación socialista de tirar piedras a su propio tejado dibujan el paisaje que tenemos hoy en un país que va bien por lo demás, pese a ciertas espinas no quitadas aún en la piel de buena parte de la desconcertada población.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE asegura no haber conocido las actividades ilícitas que se investigan en relación con la exmilitante Leire Díez, bajo la «tutela» de Santos Cerdán. No es la «policía patriótica» que utilizó el PP en su beneficio, para obstruir investigaciones, pero el asunto no huele nada bien e irá a peor. Aunque la campaña mediática continúa siendo obvia, el tema no es baladí y puede hacer mucho daño. Lo de defender la «honorabilidad» y la limpieza no es suficiente porque el término se ha empleado en distintas ocasiones con escasas o nulas victorias.

Las presuntas corruptelas empañan cualquier labor decente y más con este caso. Por acción u omisión, no es de recibo y la cuestión chirría. Es posible poner encima de la mesa los presupuestos generales, aun cuando los socios parlamentarios no parecen muy dispuestos a contribuir a ello, como el PNV y Junts, que piden elecciones anticipadas. Eso de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señale la existencia de una «trama criminal» en el Partido Socialista, entre 2024 y 2025, con objeto de proteger intereses en una serie de causas judiciales que atañan al grupo o a miembros del Ejecutivo y a su presidente, es demoledor y genera dudas razonables.

¿Hay pruebas claras o especulaciones turbias? Todo indica que no triunfaron las actuaciones llevadas a cabo por la presunta trama. De todas formas, no es de recibo que Sánchez estuviese en la luna, ajeno totalmente a lo que se fraguaba en la cocina de Ferraz. Actividades, funciones administrativas, reuniones o costes de la logística… Esta situación, sin ser concluyente, es un paso serio hacia lugares indeseables. El PP nada en aguas turbulentas y después se echa desodorante. Sin embargo, el algodón no engaña y no vamos a ocultar el supuesto trabajo de fontanería en la sede del PSOE.

Esto no impide puntualizar nuevamente la evidencia de que hay tribunales politizados que dan la impresión de formar parte de una estrategia de las derechas con sectores conservadores y el movimiento trumpista internacional. La guerra sucia con licencia 007 para derrocar sí o sí. Siempre será rechazable cualquier intento de echar fango de un signo u otro. Además, ciertos medios de comunicación, tradicionalmente progresistas, se sitúan en otro lado con la correspondiente pérdida reputacional.

Una maniobra en un amplio proceso de reorientación ideológica que no aplauden los feligreses, oyentes y lectores, con el perjuicio que eso conlleva para un grupo periodístico. O cierta cadena televisiva con rasgos de izquierda, que cambia el rumbo bruscamente e infla titulares y manipula con notable dosis de sensacionalismo. El cerril panorama es un boceto del cuadro que se verá si la gente de a pie no lo remedia. Vale la pluralidad mediática. Los cambios vulgares de chaqueta o de parroquia son otra cosa.