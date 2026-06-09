Joaquín Oristrell visitará el viernes el Instituto Juan Gil-Albert junto a su compañera y amiga Yolanda García Serrano en el ciclo 'Palabra de cine'. Para mí, por encima de su faceta de guionista destaca la de artista total. Le considero uno de los creadores esenciales del audiovisual español del último medio siglo. Multifacético. Único.

Algo que es posible sin necesidad de poseer en su curriculum los galones de que da ser autor de una obra maestra incuestionable. Por desgracia, no andamos sobrados de personas relevantes en el mundo de la cultura, de cualquier disciplina, capaces de comunicar como él lo hace. Las dotes para la oratoria de Joaquín Oristrell están muy por encima de las de la mayoría de compañeros de profesión, lo que no serviría de mucho si no tuviese un discurso sólido al que aferrarse. Oristrell sabe más de lo que aparenta.

Comparte con Fernando León de Aranoa haber sido guionista del 'Un, dos, tres'. Aunque eso es solo una anécdota. Oristrell también estuvo detrás de los guiones de la serie más icónica de nuestra televisión, 'Cuéntame'. Pero a él siempre le ha gustado estar en la segunda fila. Posee experiencia más que sobrada para ser presidente de la Academia de Cine o de la Academia de Televisión. Pero no quiere figurar. Su pareja, Carmen Balagué, es otra de las grandísimas de la escena española, y tampoco se las ha dado nunca de nada.

Hablando con Joaquín Oristrell se aprende mucho. Sucede con las personas que cuentan con un bagaje enorme. Recuerdo una conversación mantenida en el aeropuerto de Málaga tras haber clausurado un festival. Le conté que yo no volvía a casa porque habitaba en ellos, y le propuse guionizar mi vida nómada, convertida en tragicomedia. Estimó que la historia daría lugar a una producción demasiado cara y complicada. Tenía razón. Era más viable convertirla en diario.