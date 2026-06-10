Carmen Machi, diosa de la interpretación, acaba de conquistar el Premio de Cinematografía 2026, que le será entregado el sábado en que arranca el Festival de San Sebastián. La vi por primera vez en 'Atraco a las tres y media', en el muy complicado, por enorme, escenario del Teatro Fernán Gómez de Madrid. De todo el reparto coral, desde mi fila 1, fue ella la que atrapó la atención desde el primer instante.

Aunque la función que mayor impacto me produjo fue 'Agosto', en el Teatro Valle Inclán, donde era capaz de soportar un cara a cara impresionante con una Amparo Baró en plena forma. La intensidad de esas cuatro horas de representación puede que todavía no hayan sido superadas en las tablas españolas.

No me interesó tanto 'La tortuga de Darwin', uno de esos textos discursivos de Juan Mayorga que gozó de una gira que llenó teatros por un público confundido, atraído por el carisma de una Machi graciosísima y tronchante que, desde luego, allí no hacía acto de presencia.

Su penúltima película ha sido 'Aída y vuelta', una comedia en la que el inteligentísimo Paco León aborda con talento y muy buenos resultados la metaficción (ojo con Paco León, la suya es una de las miradas más coherentes y originales del cine español del XXI). Siendo otra propuesta coral, 'Aída y vuelta' también gozaba de sus momentos más excelsos cuando hacía su aparición en escena Carmen Machi.

En unos tiempos en los que el audiovisual de calidad no hace distingos entre el cine y las ficciones televisivas, nuestra heroína acaba de rodar la segunda temporada de 'Celeste', donde interpreta a una inspectora de hacienda con carne y alma. Carmen Machi ha sido uno de los mejores regalos que hemos podido recibir los espectadores fieles.