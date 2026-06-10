La Casa de la Concordia en Alicante

La reciente inauguración de la Casa de la Concordia en el antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto de Alicante marca un nuevo capítulo en la gestión política de la memoria democrática en España. Dicho inmueble estaba destinado a albergar el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática y ahora se presenta como la Casa de la Concordia, emblema de la ley aprobada por el gobierno valenciano del Partido Popular con el apoyo de Vox. El cambio no es inocente, pues responde a una determinada forma de entender el pasado y, sobre todo, a una determinada voluntad de gestionarlo.

La elección del término "concordia" resulta especialmente significativa. ¿Quién podría oponerse a la concordia? ¿Quién podría declararse contrario a la convivencia, al diálogo o a la reconciliación? Precisamente ahí reside la fuerza de la palabra, pero también su ambigüedad. Porque la cuestión no es si queremos concordia, sino sobre qué bases queremos construirla. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿puede existir concordia democrática sin memoria democrática?

Podemos visitar en estos días la exposición inaugural del nuevo organismo, que está dedicada a la Transición. Esta muestra insiste, como no podía ser de otra manera, en los acuerdos, el consenso y la reconciliación. La Constitución de 1978, la recuperación de las libertades, la legalización de los partidos políticos y la consolidación de la democracia representan logros indiscutibles. Todo ello forma parte de la realidad histórica, pero no de toda esa realidad. La democracia española no nació únicamente de los pactos entre élites políticas, sino que también fue fruto de décadas de lucha contra una dictadura, de la acción de sindicatos clandestinos, de movimientos estudiantiles, de asociaciones vecinales y de miles de ciudadanos que defendieron las libertades cuando hacerlo tenía consecuencias.

En este sentido, la exposición no escapa de la tendencia creciente en España a presentar la Transición como una especie de relato ejemplar sin conflictos, una historia edificante en la que todos acabaron encontrándose en un punto común. Pero como muchas veces digo, la historia rara vez funciona así, de manera tan lineal y simplificadora. Los derechos y las libertades nunca han sido concesiones gratuitas del poder, siempre han sido conquistas sociales y políticas.

Por ello resulta preocupante que la memoria democrática aparezca ahora como un problema que debe ser corregido o sustituido. La Ley de Memoria Democrática partía de una idea sencilla, que no era otra que una democracia tiene la obligación de reconocer a quienes fueron perseguidos por defender la libertad y de recuperar la memoria de quienes fueron víctimas de la represión franquista. No se trataba de reabrir heridas, como tantas veces se ha repetido, sino de afrontar una anomalía histórica. Durante décadas, miles de familias españolas convivieron con desaparecidos en fosas comunes mientras el Estado democrático miraba hacia otro lado.

La nueva Ley de Concordia cambia el enfoque. Ya no habla prioritariamente de la dictadura franquista ni de sus víctimas. Habla de todas las víctimas. Sobre el papel puede parecer una propuesta integradora. En la práctica, sin embargo, corre el riesgo de diluir responsabilidades históricas concretas en una narrativa genérica donde desaparecen las diferencias entre quienes defendían una dictadura y quienes luchaban por recuperar la democracia.

Como ya he señalado repetidas veces, lo llamativo es que este debate no existe en los términos en que se plantea aquí en la mayor parte de las democracias occidentales. Alemania afrontó los crímenes del nazismo mediante una profunda cultura pública de la memoria e Italia o Francia hicieron lo propio. Y en Latinoamérica, Argentina impulsó políticas de verdad y justicia tras la dictadura militar y Chile desarrolló mecanismos de reconocimiento de las víctimas del régimen de Pinochet. En todos estos casos, la reconciliación no se construyó sobre la amnesia, sino sobre el reconocimiento de los hechos. En todos estos países se entendió que la reconciliación exige antes reconocimiento, verdad y memoria.

Y Alicante debería comprender especialmente bien esta cuestión. Nuestro puerto fue el último refugio de miles de republicanos en marzo de 1939. Nuestra ciudad fue escenario del exilio frustrado, de la derrota y de la represión posterior. Por tanto, hablar aquí de memoria democrática no es una extravagancia ideológica ni una moda política, sino que forma parte esencial de nuestra propia historia.

Por eso la verdadera pregunta que nos debemos plantear no es si queremos concordia. Claro que la queremos. La pregunta, como he comentado al principio, es por qué algunos consideran necesario sustituir la memoria por la concordia, como si ambas fueran incompatibles. Como si recordar a las víctimas de una dictadura dificultara la convivencia democrática. Como si conocer el pasado fuese más peligroso que ignorarlo. La historia demuestra exactamente lo contrario. Las democracias más fuertes son aquellas que han sido capaces de mirar de frente sus episodios más oscuros y no eligen entre memoria y concordia, ya que saben que la segunda solo es sólida cuando descansa sobre la primera. La memoria, en definitiva, no es un obstáculo para la concordia, sino su condición necesaria. Porque la concordia basada en el olvido siempre es frágil y, en cambio, la concordia construida sobre la verdad histórica tiene muchas más posibilidades de perdurar.