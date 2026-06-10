Un fuego colectivo

En "La escuela del alma" (2024), Josep Maria Esquirol habla de una escuela que "lleva al mundo una migaja de utopía": una altertopía educativa como lugar de resistencia frente a lo que domina a través de la práctica de la no indiferencia. Para el filósofo catalán la escuela debe conspirar e inspirar a través de una estrategia premeditada: "Acompañar al alumno hacia las cosas y, luego, con el tiempo, hacia la hondura. Es decir, primero, muy pacientemente, llevar al alumno hacia la proximidad de lo visible para, después, dirigirse un poco hacia lo invisible que hay detrás". Para ello, Esquirol nos insta a cultivar el umbral, ese "límite que marca la diferencia", similar al de "una iglesia o de un templo" en el que cuando uno entra cambia de actitud.

Siendo sincera, el instituto no parece para nada un templo. Respiro en el pasillo ante la clase de 3º ESO G, se escuchan gritos y sillas moverse. Hace días que no vengo por la huelga educativa. El profesor pide silencio mientras recoge sus cosas. Entreabro la puerta con cuidado. Hago contacto visual con mis alumnas de primera fila, Azahara e Inés, vivarachas y sonrientes como siempre. Ellas me dan la seguridad para entrar y yo les devuelvo en la mirada un pequeño fueguito, como el del cuento de Eduardo Galeano. Esto debe ser lo que llaman interdependencia. Cruzo el marco mientras pienso en ese umbral. El universo de la clase es una mezcla de olores, sonidos y energía, todos ellos vibrantes. Flotan también en el aire los anhelos y carencias de mis más de treinta alumnos. David se acerca con los brazos abiertos para darme un abrazo. Le miro contrariada, pero por dentro me reconforta la calidez de su gesto. Faisal dice una tontería tan grande que no puedo evitar reírme.

Quizá piensen ustedes que estos chicos toman por el pito del sereno a una profesora interina de treinta años, y puede que tengan razón. Sin embargo, este trimestre siguen atentos la lectura del Lazarillo en la pantalla. Sé que se compadecen del pobre Lázaro porque les dije que hoy en día sería un chico de la calle, de barrio; un MDLR (mec de la rue) como el Morad. También porque les conmueve su vulnerabilidad: el maltrato a golpes del clérigo que además lo mata de hambre. El abandono del escudero, a quien él mismo –siendo tan solo un niño– mantiene con la limosna que recoge.

Hoy, al terminar el último tratado, les acribillo a posibles preguntas de examen. Les pido que apunten en la libreta: ¿qué quiere reflejar el autor al escoger como amos a miembros corruptos de la nobleza, el clero y las instituciones? ¿Cómo sería la vida de Lázaro con nuestro sistema de bienestar? ¿Qué busca aparentar Lázaro cuando con su primer sueldo adquiere ropa vieja y una espada? ¿Y si Lázaro hubiera sido una niña? ¿Creéis acaso que su madre le habría animado a vagar por las calles ofreciendo servicio doméstico de amo en amo? Sus ojos se abren mucho ante esta última hipótesis. Pero les hago ir más allá: ¿acaso las infancias masculinas no sufren también la soledad, la falta de cariño, la indiferencia, la violencia?

Lo comprobé hace unos días cuando acabé de leer "Corderito" (2026) de Yunez Chaib. Abde, su protagonista, cuenta la historia desde el instituto, donde lo marginan por ser hijo de migrantes magrebíes. Narra desde su casa, que no es como la del escudero "lóbrega y obscura" pero a veces no tiene luz y para hacer los deberes tiene que alumbrarse con velas. Escribe su diario frente a un plato de macarrones con nata que siempre le sientan mal, pero no hay otra cosa. La expone desde el piso compartido lleno de cucarachas que habita en Madrid cuando se convierte en un adulto funcional que cumple el rol pertinente en una vida monótona y profundamente triste.

Ambas se presentan como novelas de formación, distantes en el tiempo cinco siglos, pero con un devenir parecido; cierta trampa determinista de la que los protagonistas no logran escapar del todo. Lázaro y Abde comparten el precariado y la pobreza, los dos son fruto de una sociedad jerarquizada e injusta con el vulnerable, aunque se rían de ella y le planten cara a través de su inocencia. Sin embargo, en la primera página de "Corderito", Abde cruza el umbral. La escuela lo sostiene, aunque no es perfecta. Faltan recursos, se olvida también la revolución de los afectos, los cuidados, la empatía y la interculturalidad. Tal vez sostuvo también a su autor.

Solo alguien que ha podido formarse en la escuela del alma; alguien con la sensibilidad de Yunez Chaib podría escribir un libro al que necesitas abrazar tras su lectura. Miro entre los alumnos y lo veo ahí. Lo veo en Faisal, en Danylo, en Wassim. Son diferentes entre sí, también distintos a Dani, David y Gorka. Recuerdo a Esquirol que nos invita a no asimilarnos; lo escucho en mi cabeza diciendo: "Para favorecer y cuidar la riqueza del mundo humano conviene mantener un hiato, y para hacer un buen servicio, mantener la diferencia".

Chaib ha escrito un libro donde se ríe, con su humor de cómico tierno y combativo, de la realidad –a medias– de su infancia: "Mis padres priorizan que en casa no nos falte lo básico: comida, agua y tabaco. Lo siguiente es mi educación, luego el alquiler y lo último que se paga son las facturas de la luz". Esquirol dice que el hogar es el lugar al que se vuelve y la escuela al que se va. Pero cuando terminan las clases, algunos vuelven a la realidad de un piso de acogida, de una casa vacía con una pizza fría en la encimera, de un espacio lleno de peleas y amenazas. Muchos se sienten solos como Lázaro la noche que durmió con las vecinas tras ser abandonado por el escudero o Abde cuando baja al portal a chutar a la pelota.

Mientras cavilo unos segundos, ellos siguen interrumpiendo y lanzando bolígrafos por el aire en este espacio supuestamente sagrado. El termómetro de la clase marca 32 grados. Estoy a punto de perder la paciencia cuando me acuerdo de la tontería que dijo Faisal nada más entrar en clase y del ataque de risa colectivo. Cuesta, claro que cuesta, pero hay que tener paciencia. Al fin y al cabo, hemos pasado el umbral y este es nuestro refugio. El fuego de mi mirada se extiende, Galeano diría que es un fuego de esos que "arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende". —Venga, apuntad una última —les digo—. ¿Creéis que Lázaro habría tenido otra vida si hubiera podido ir a la escuela? Veo en las miradas de ellos ese fuego colectivo.