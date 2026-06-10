Jonathan Andic, los beneficios del Mango

Estudió Comunicación Audiovisual, que quién sabe si le valdrá para hacer algún día una película con semejante historión. El suyo y el de su familia. Jonathan Andic está acusado de matar a su padre, Isak Andic, dueño y fundador de Mango el 14 de diciembre de 2024. Presuntamente lo empujó para que se despeñara desde 100 metros en una excursión a solas los dos en la montaña de Montserrat. A sus 45 años tenía riqueza, un buen trozo de vida por delante y un futuro prometedor. Ahora tiene un juicio. Está en libertad provisional tras pagar un millón de euros de fianza. No se llevaba bien con su padre.

Jonathan nació en Barcelona, de donde procede su familia, y llevaba asentado en Barcelona toda la vida. Como buen niño riquísimo de cierta época, estudió en un internado en Suiza. En un internado suizo se aprende a hacer las cosas con precisión. No sabemos si esa precisión la empleó para acabar con su padre o si la usará para demostrar su inocencia. La pena de Telediario ya la ha tenido y su defensa argumenta que llevarlo esposado y a la vista de todos ha perjudicado su presunción.

Es el hijo mayor de los tres que tuvo Isak Andic con su primera mujer, Neus Raig Tarragó. Sus hermanas son Judith y Sarah Andic.

Por las novedades que va teniendo el caso (qué profesión tan al alza la de cronista de tribunales) tras la caída, el hijo del fundador de Mango llamó a la pareja de Isak Andic antes que a Emergencias. Un dato.

El niño de Andic, como le dicen en el bar de mi barrio cuando está puesto el Telediario y la gente está con el segundo plato del menú, filete con papas o ensalada, ha evitado la cárcel pagando la fianza, lo cual ya da testimonio irrefutable de lo ventajoso que resulta nacer rico y tener pasta y dinero y saber emplearlo. Tal vez esté leyendo estas líneas tomando un Negroni en la Costa Brava o haciendo bricolaje en su segunda residencia o investigando el nivel de obsolescencia del delco de su automóvil, pero lo que seguro que no está haciendo es estar encerrado en la celda de una prisión, en prisión preventiva. Claro que si eres de familia sin un chavo, pobre, no empujas, presuntamente, a tu padre por ningún sitio o a lo mejor ni siquiera tienes padre o tu padre no tiene tiempo para paseítos por el monte. Ni todo el monte es orégano.

La investigación también avanza por el lado de determinar si hay implicados en los hechos terceras personas. Cuando leemos esto en un titular siempre nos preguntamos si la primera persona es el presunto empujador o sea, el hijo, o el padre. En otros misterios, además de dos personas, padre e hijo, hay un espíritu santo. No es el caso. Andic niño no tiene pinta de modelo de Mango; en las redes sociales sí suele compartir estampas en las que no lleva indumentaria de esa marca. Parece jovial, va abandonando la juventud, gusta de cierta barba de esas descuidadas que hay que pasar cuidando muchas horas. Está casado con la influencer Paula Nata desde septiembre de 2014 y tienen un hijo

Por su parte, Andic padre tenía una relación con Estefanía Knuth desde 2018. Era beneficiaria en el testamento, pero le pareció poco la cantidad obtenida. Y a los hijos, mucha. Sin embargo, le hicieron una de esas ofertas que no se pueden rechazar y se llevó —algunas fuentes cifran esa cantidad— 27 millones de euros. Buen precio por no abrir más la boca. A cambio de no abrir la boca puedes abrir muchas más veces el monedero.

Jonathan Andic dijo en el primer aniversario de la muerte de su padre que "fue un padre cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio". Está imputado gracias a la tenacidad de los Mossos, que han reconstruido un montón de veces la posible caída y han fabricado maniquíes para despeñarlos por el lugar e ir constatando cómo pudo ser la cosa y cómo de ninguna manera pudo ser.

La muerte de Isak Andic tiene todos los aditamentos para un true crime y está alimentando las especulaciones de los detectives aficionados. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha ordenado nuevas actuaciones y la policía judicial continúa analizando los registros telefónicos, contradicciones en las declaraciones, etc. No decaerá el interés.