Cuando un mercado deja de parecer un mercado

La concejala de Mercados del Ayuntamiento de Alicante compareció en el último pleno a petición del Grupo Socialista para explicar el deterioro de los mercados municipales, la falta de personal y el modelo que pretende desarrollar el gobierno de Barcala. Habló durante más de veinte minutos, pero no respondió a ninguna de las dieciséis preguntas que le habíamos formulado previamente por escrito.

No explicó cómo piensa resolver la falta de trabajadores. Ni por qué siguen existiendo goteras en el mercado de Carolinas. Ni por qué se ha retirado la presencia policial por las tardes en algunos mercados. Ni siquiera aclaró si el objetivo final del gobierno municipal es avanzar hacia una privatización encubierta del servicio.

Y quizá eso sea lo más preocupante: que el Ayuntamiento ya ni siquiera intenta disimular que no tiene un proyecto claro para los mercados municipales de Alicante.

Porque el problema no es solo la falta de mantenimiento o de personal. El problema es que el gobierno de Barcala ha dejado de entender para qué sirven realmente los mercados.

Los mercados municipales no son únicamente lugares donde comprar alimentos. Son espacios de convivencia, comercio de proximidad, identidad de barrio y servicio público. Precisamente aquello que debería sostener una ciudad policéntrica, con barrios vivos y servicios de proximidad. Eso es, al menos, lo que Barcala repite constantemente en sus discursos sobre la Alicante del futuro.

Pero la realidad se parece mucho más al abandono y la improvisación.

Hoy hay mercados donde de tres trabajadores solo queda uno en activo. Siguen sin cubrirse puestos esenciales mientras el Ayuntamiento modifica horarios y condiciones laborales sin reforzar la plantilla. Conviene recordar que, durante la pandemia, comerciantes y trabajadores de los mercados fueron considerados esenciales y sostuvieron parte de la vida cotidiana de Alicante mientras la ciudad permanecía confinada. Hoy reciben abandono a cambio.

Tampoco ayuda el estado de las instalaciones. Todos los mercados necesitan actuaciones de mantenimiento y algunos de manera urgente. Mientras tanto, el presupuesto municipal para conservación apenas alcanza los 50.000 euros y ni siquiera existe un plan anual de mantenimiento.

Y luego está la sensación creciente de que algunos mercados han dejado de parecer mercados. Entrar hoy en determinados espacios municipales es empezar a dudar de si uno sigue en un mercado o ha entrado en una calle llena de bares. Es habitual encontrar puestos de restauración que amplían horarios por encima de la ordenanza, mesas ocupando pasillos y ausencia de control en mercados como Babel, Carolinas o Benalúa.

Por eso preguntamos en el pleno cuál es realmente el modelo de mercado que quiere desarrollar Barcala. No hubo respuesta.

Da la impresión de que ninguna de estas cuestiones le parece importante al gobierno municipal. Pero que el Ayuntamiento no quiera responder no hace desaparecer los problemas. Al contrario: los agrava.

Porque los mercados municipales no son una reliquia del pasado. Son una herramienta de futuro. Y una ciudad que deja morir sus mercados acaba dejando morir también sus barrios.