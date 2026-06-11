El calor no inspira

Climatizar las aulas es proteger el futuro. El cambio climático ya no es una amenaza lejana ni una hipótesis científica. Es una realidad que se siente cada día en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y, especialmente, en nuestras escuelas. Las olas de calor cada vez más intensas y frecuentes están convirtiendo las aulas en espacios difíciles para el aprendizaje y poniendo en riesgo el bienestar de miles de niños y niñas.

Es inadmisible que algunos responsables políticos del PP han llegado a banalizar el problema del calor en las aulas afirmando “Que el calor es una fuente de inspiración”.

Ante esta realidad, el Gobierno de España vuelve a demostrar que escucha a la ciudadanía, que entiende las preocupaciones de las familias y que actúa con responsabilidad. La próxima aprobación de una partida de 200 millones de euros destinada a la climatización y rehabilitación energética de los centros educativos es una muestra más del compromiso firme con la educación pública, la sostenibilidad y la protección de las generaciones futuras.

Esta medida no es una actuación aislada. Forma parte de una estrategia más amplia que ha situado la educación como una de las grandes prioridades de la acción de gobierno en los últimos años. Nunca antes se habían destinado tantos recursos a la modernización del sistema educativo.

Invertir en educación es invertir en igualdad de oportunidades, en cohesión social y en crecimiento económico, y el Gobierno de España ha demostrado con hechos que entiende esta realidad.

No se trata únicamente de instalar sistemas de climatización. Se trata de adaptar nuestros centros educativos a los desafíos del siglo XXI, mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir las emisiones contaminantes y garantizar que el alumnado pueda desarrollar su actividad académica en condiciones dignas y seguras. La calidad educativa también depende de las condiciones en las que se aprende.

Esta inversión se suma a los más de 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos que el Gobierno ha puesto a disposición de comunidades autónomas y entidades locales para la rehabilitación energética de edificios públicos. Nunca antes se habían movilizado tantos recursos para modernizar las infraestructuras públicas y avanzar hacia una transición ecológica justa. Del mismo modo, el Gobierno de España ha impulsado una política educativa basada en la ampliación de derechos, el acceso universal a las oportunidades de aprendizaje y el refuerzo de la educación pública como principal herramienta de progreso social.

Sin embargo, mientras el Gobierno de España impulsa soluciones y pone recursos sobre la mesa, resulta difícil comprender la actitud de algunas administraciones autonómicas que han preferido mirar hacia otro lado como la Generalitat Valenciana. En demasiados territorios, los fondos disponibles no se ejecutan con la agilidad necesaria o se relegan inversiones fundamentales para la mejora de los centros educativos.

La climatización de las aulas no debería ser objeto de confrontación política ni de cálculos partidistas. Es una necesidad urgente que afecta directamente a la salud, al rendimiento académico y a la igualdad de oportunidades. Como señaló recientemente la ministra de Educación durante la sesión de control al Gobierno, no se puede normalizar que los estudiantes soporten temperaturas extremas en sus centros educativos. Sus palabras reflejan una preocupación compartida por miles de familias y docentes que reclaman soluciones eficaces ante una realidad cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático. Cada verano que pasa sin actuar supone mantener a miles de estudiantes y profesionales de la educación en condiciones que no deberían aceptarse en una sociedad avanzada.

Los gobiernos autonómicos tienen competencias y responsabilidades en materia educativa. Por ello, no basta con reclamar más recursos; es imprescindible gestionar con eficacia los que ya existen y priorizar aquellas inversiones que mejoran la vida de la ciudadanía.

Cuando el Gobierno de España moviliza fondos históricos para modernizar los centros educativos, ampliar las oportunidades educativas y garantizar unas condiciones adecuadas para el aprendizaje, lo mínimo exigible es que todas las administraciones colaboren y estén a la altura de las circunstancias.

La lucha contra el cambio climático exige compromiso, planificación e inversión. El Ejecutivo está demostrando que tiene una hoja de ruta clara y que actúa con determinación. Ahora corresponde al resto de administraciones sumarse a ese esfuerzo colectivo para que ningún niño o niña tenga que soportar temperaturas extremas en su aula y para que la escuela pública siga siendo un espacio de bienestar, igualdad y oportunidades.

Invertir en climatización y eficiencia energética no es un gasto. Es una inversión en salud, en educación y en futuro. Porque cada euro destinado a mejorar nuestras escuelas, ampliar las becas, modernizar o garantizar espacios de aprendizaje seguros y sostenibles es una apuesta directa por el talento, la igualdad y el progreso de nuestro país. Y el futuro de nuestros hijos e hijas merece la máxima prioridad.