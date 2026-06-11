Ahora están en los Teatros del Canal presentando su primera ópera, ‘Los Estunmen’. Nao Albet y Marcel Borràs no han parado de crear desde que apenas tenían 15 años. Lo que allá por 2005 comenzó como un juego, como un laboratorio de ideas donde valía todo, pronto se convirtió en un foco imprescindible para testar la dramaturgia contemporánea. En ‘Atención obras’ volvieron a demostrar lo que ya sabíamos. Que son cómplices, se quieren y se entienden sin mediar palabra. Que tienen una curiosidad infinita por experimentar e ir más lejos. Como si no hubiese imposibles. Cuán cierto es que la juventud nos convierte en inmortales. ¿Cómo unas mentes hiperactivas van a parar, poseyendo una salud a prueba de bomba, una belleza natural y un carisma tan enormes?

Siempre que he conocido a personas como Nao y Marcel he sentido envidia. En un año de sus vidas caben dos décadas de la mía. Cómo me habría gustado ser como cualquiera de los dos; habiendo compartido el camino creativo y vital con mi alma gemela. Qué fuerza tiene que dar formar parte de un equipo de dos. Gozar percibiendo que tu mente confluye con la del otro. Cómo tiene que cambiar tu vida cuando la recorres en volandas en semejante compañía. Cómo debe enriquecer tu vida ese plus de contar con el amor de amigo, siempre infinito.

Por cierto, cómo puede llamarse Muestra de Teatro Español Contemporáneo la que se celebra en Alicante desde 1992 sin haber contado jamás con este par de autores, directores y actores icónicos. La respuesta daría para mucho.