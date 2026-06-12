Inmigración y prioridad nacional

"Un Franco, 14 pesetas" (2006) es el título de la comedia dramática dirigida y protagonizada por Carlos Iglesias, con Javier Gutiérrez, que nos recuerda las andanzas en Suiza de los emigrantes españoles. Como ni nosotros estudiamos, ni siquiera nuestros hijos estudian la historia contemporánea de España, al menos esta película nos recuerda los padecimientos de muchos españoles que tuvieron que emigrar a Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, etc, hace poco más de 60 años. Probablemente, si conociéramos la historia, entenderíamos mejor a los inmigrantes que llegan a nuestro país hoy día; un país mucho más rico que el de la dictadura que dejaron nuestros compatriotas. Sus remesas económicas financiaron el desarrollo económico inicial, como las de los actuales inmigrantes ayudan a su país de origen.

El sarampión ha dejado de considerarse una enfermedad erradicada en España. Sin duda la llegada de inmigrantes ha influido en su reaparición, pero la proliferación de casos se debe principalmente a la labor de los agitadores antivacunas de la derecha actual llevan pregonando desde hace años. Los antivacunas como exponente de la irracionalidad contra la ciencia. En EEUU el secretario de salud y servicios humanos del gobierno norteamericano, Robert F. Kennedy es un reconocido antivacunas y presiona para impedir que los estados implementen la vacunación infantil obligatoria. Así mismo, la agencia norteamericana no ha querido revisar la nueva vacuna antigripal de Moderna, basada en el ARNm, que tanto éxito tuvo contra el covid-19. La hostilidad contra la ciencia se vende a través de las redes y en los medios de comunicación de la derecha. Pero, además, los charlatanes, recordemos cuando Trump sugería curar el covid con lejía, son una parte clave del ecosistema financiero de extrema derecha. La relación entre la medicina tradicional y el extremismo de derecha tiene una larga historia. Los extremistas han estado y siguen a través de los influencers vendiendo remedios milagrosos a través de las redes y los pódcast. Incluso los medios de comunicación conservadores más convencionales, dependen del apoyo financiero de empresas que venden suplementos nutricionales y remedios milagrosos.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ha estancado debido a las deportaciones masivas de inmigrantes, la afirmación es del presidente del Consejo Económico Nacional norteamericano y del secretario de comercio de Donald Trump (ambos designados por el propio Trump). Las deportaciones con Trump no han sido de millones de inmigrantes como ha declarado Peter Navarro, pero sí de casi medio millón, que no son pocos, pero sobre todo ha frenado la llegada de nuevos inmigrantes. Esta reducción reconocida por los trumpistas es la que ha acarreado la reducción de empleos. La reducción perjudica a los mismos norteamericanos porque al igual que en todas las naciones avanzadas la tasa de crecimiento de la población nativa es negativa porque nacen muy pocos niños en comparación con la población que fallece.

La reducción de la inmigración empeora los ingresos fiscales y reduce los servicios esenciales para la población de adultos mayores; en general, son trabajos que los nativos no saben, o no quieren hacer. Los inmigrantes desempeñan un papel crucial en el trabajo agrícola, la construcción y el servicio doméstico y los cuidados personales. Un estudio realizado en Estados Unidos concluye que por cada 1.000 inmigrantes adicionales 28 se emplean como auxiliares en sanidad, 49 enfermeras y 19 médicos. Un menor número de sanitarios aumentará la mortalidad entre los estadounidenses mayores; de hecho, reducir la población inmigrante en un millón provocará alrededor de 15.000 muertes adicionales al año entre los adultos mayores. "La realidad es que la guerra contra los inmigrantes, además de ser una pesadilla modal y para las libertades civiles, empobrecerá aún más a los estadounidenses nativos y nos enviará a miles a una muerte prematura", ha escrito el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman.

La "prioridad nacional", aunque se enmascare como arraigo, es un acuerdo inconstitucional que pretende legitimar el racismo y la xenofobia, y perjudicará el bienestar, la economía y los recursos públicos allí donde se implanta, mientras mantiene el trabajo clandestino y los pagos salariales en negro a los inmigrantes. La derecha y la extrema derecha de este país no se da por aludida ni con los sermones papales.