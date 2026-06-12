Último concierto del "Viaje a Ítaca" en el ADDA

Ficha Alicante, ADDA, 12 de junio 2026. A las 20 horas. ADDA SIMFÒNICA ALICANTE Anna Fedorova, piano Josep Vicent, director titular

Undécimo concierto de ADDA Simfónica Alicante, en esta decimoquinta temporada del ciclo sinfónico desde que se inauguró el Auditorio de la Diputación. Nuestra orquesta, dirigida por su titular y fundador, el maestro Josep Vicent, cierra el Viaje a Ítaca, título genérico de toda la temporada, con una llegada en este viaje existencial que incluye la Rapsodia sobre un tema de Paganini, del ruso Rachmaninov, y la primera de las sinfonías del austríaco Gustav Mahler, conocida como Titán. Para el 10 de julio ha podido recuperarse el concierto cancelado en diciembre de 2025 de la Joven Orquesta Nacional de Venezuela, con Gustavo Dudamel a la batuta.

Sergei Rachmaninov

(Oneg, provincia de Novgorod, 1873- Beverly Hill, California,1943)

Rapsodia sobre un tema de Paganini (opus 43), para piano y orquesta

Fue estrenada por el autor el 7 de noviembre de 1934 en Baltimore bajo la dirección orquestal de Leopold Stokowski. La obra había sido escrita el mismo año en Villa Senar, la propiedad de Rachmaninov en Suiza. Es una obra concertante que puede considerarse su quinto concierto para piano y orquesta. Cinco años más tarde, el coreógrafo Fokine, con el asentimiento del compositor, la convirtió en el ballet Paganini, que se estrenó en el Covent Garden londinense el 30 de junio de 1939. La Rapsodia es un ciclo de veinticuatro variaciones sobre un tema del Capricho número 24 para violín del gran Niccolò Paganini, el mayor virtuoso que ha conocido la historia del violín. Las variaciones pueden reagruparse en tres categorías: las diez primeras, de movimiento rápido, que corresponden a un alegro de concierto; de la undécima a la décimo octava, son más tranquilas, alguna, como la décimo quinta, scherzando; a partir de la diecinueve comienza el final, de carácter vivo, rimado, primero ligero y más adelante poderoso. En las variaciones esté recurrente el tema medieval del Dies irae: en la séptima, décima y en la última. Para el musicólogo André Lischké, especialista en los compositores rusos, la Rapsodia "tiene una densidad, una fuerza dramática y una originalidad raramente alcanzadas por Rachmaninov".

Gustav Mahler

(Klarste, Bohemia, 1860- Viena, 1911)

Sinfonía número 1, en re mayor, “Titán”

La ADDA Simfònica, que inició su andadura musical el 14 de diciembre de 2018, ha incluido en sus programas varias obras de Mahler pero, creo, nunca la Titán. Esta sinfonía, pieza exigente dentro del sintonismo orquestal, ha sonado en los últimos años en el Auditorio por la Orquesta de Comunitat Valenciana, dirigida por Gustavo Gimeno (el 17 de diciembre de 2023) y por la Filarmónica del Teatro della Scala, con el milanés Ricardo Chailly a la batuta (el 1 de octubre de 2022). Josep Vicent y la orquesta abordan hoy esta composición emblemática que fue esbozada por Mahler en 1885 en Kassel, donde era segundo jefe de orquesta, y terminada en 1888 en Leipzig, donde también era segundo director. En 1889, cuando Mahler dirigía la Ópera de Budapest, la estrenó en la capital húngara aunque la versión definitiva, en cuatro movimientos, no tendría lugar hasta el 16 de marzo de 1896 en Berlín, siempre dirigida por el autor. Cuando la dio a conocer en su primera revisión en 1893 en Hamburgo la tituló Titán, poema sinfónico en forma de sinfonía, de ahí el sobrenombre con que es conocida, y constaba de dos partes en cinco movimientos: Los días de la juventud y Commedia umanna. En la edición en 1955 de la integral de la obra del compositor, por la Sociedad Internacional Gustav Mahler, se la denomina también como Natursymphonie por considerar el primer movimiento "como un sonido de la naturaleza" que Mahler tituló en su primera versión como "primavera sin fin". Se inicia con una nota dada en armónicos por toda la sección de cuerdas que causa un extraño y mágico efecto que domina los sesenta y un compases de la introducción, y que Theodor Adorno denominó "suspensión" por su singular inmovilismo. El segundo movimiento es un agradable ländler, una danza popular austriaca bastante próxima al vals. El tercer movimiento es una marcha fúnebre basada en la canción popular alemana Bruder Martin, conocida en Francia como Frère Jacques. El cuarto movimiento contrasta con los anteriores pues es una música claramente dramática. Dos fanfarrias sucesivas, análogas a las del final del primer movimiento, conducen a la conclusión final, de la que José Luis Pérez de Arteaga escribió: "La Coda cobra velocidad vertiginosamente hasta desembocar en un grandioso Finale en Re mayor, tonalidad básica de la sinfonía, que se cierra con dos notas negras descendentes enmarcadas en el batir frenético de la percusión".