El ejercicio de la violencia no solamente se ejerce por los particulares, sino también puede llevarse a cabo por la propia administración pública cuando desatiende a los ciudadanos que solicitan una ayuda del servicio público que pagan con sus impuestos, pero que, sin embargo, recibe un maltrato institucional que se traduce en el ejercicio de lo que podemos denominar la “violencia institucional”.

Este tipo de violencia se lleva a cabo cuando las instituciones del Estado, o cualquier administración pública, no protegen, como se debería hacer, a las personas en sus derechos, así como cuando se ejerce un abuso de poder por cualquiera de las administraciones públicas del Estado o las comunidades autónomas, así como de las corporaciones locales, desentendiéndose de su obligación de dar respuesta a los ciudadanos cuando reclaman la ayuda del poder público.

Se trata de supuestos en donde las administraciones en lugar de garantizar los derechos de los ciudadanos, lo que hacen es llevar a cabo una vulneración de los mismos y que provoca un grave daño por la pérdida de confianza del ciudadano en la administración pública cuando comprueba que el servicio público que estaba reclamando no se le presta cuando se entiende que tiene derecho a ello.

La violencia institucional se ejerce realmente por las personas concretas que están al frente de las administraciones públicas trabajando de cara al ciudadano, pero, en realidad, la sensación que tiene este cuando es víctima de violencia institucional es que este tipo de ataque lo lleva a cabo la propia administración pública, aunque se ejecute el acto funcionario público concreto o autoridad. Además, es preciso destacar el desmerecimiento que le supone a ese ciudadano el organismo público al que ha acudido, y la desconfianza que le supone para el futuro, al comprobar la desviación que se ejerce por el funcionario de su obligación de atender a los ciudadanos cuando reclaman sus derechos, ya que para ello pagan sus impuestos y reclaman la justa compensación cuando se solicita un derecho que se entiende justo y se reclama por ello.

Puede ocurrir, también, que el ciudadano no tenga la razón que está postulando en un caso concreto, pero es verdad que la respuesta que se da en ocasiones por la administración pública no es la adecuada en cuanto a sus formas. Y supone retrasar constantemente la solución sin ofrecer al ciudadano opciones sobre lo que debe hacer para que se le pueda otorgar el derecho que está reclamando. En este sentido, la respuesta de la administración no puede ser simplemente la negativa a conceder lo que se reclama, sino que debe ofrecer soluciones para que el ciudadano pueda subsanar el defecto que tiene a la hora de presentar la reclamación y poder dar respuesta a la administración pública en aquello que le está reclamando que debe presentar para poder obtener la respuesta correcta.

Por ello, la violencia institucional surge en ocasiones por la desidia con que se atiende cuando se postula el ejercicio de un derecho. Es, así, la mera negativa a atender al ciudadano, y el rechazo a ayudarle, lo que supone la plasmación de una violencia de la administración pública que deja una herida a quien realiza la reclamación cuando se le niega un derecho y no se le explican las medidas oportunas que debe llevar a cabo para conseguir el fin que pretende.

El ejercicio de esta violencia institucional supone un abuso de poder y una desviación de la obligación que tienen las administraciones públicas de atender a los particulares cuando acuden a las oficinas públicas con el anhelo de conseguir resolver el problema que tienen, y hay que tener en cuenta que para ellos puede ser un drama que se magnifica en su interior cuando comprueban las malas formas y maneras de atenderle en la ventanilla donde está acudiendo para reclamar, así como la deshumanización del funcionario público que no se pone en el lugar del ciudadano que tiene el problema.

En cualquier caso, hay que señalar que la mayoría de los funcionarios públicos y autoridades que ejercen su actividad en las administraciones públicas lo hacen de manera correcta atendiendo a los ciudadanos como se merece cualquier persona que acude a una ventanilla privada o pública. Pero también es verdad que existen excepciones que son las que ejercen esta violencia institucional cuando tras esta ventanilla se deshumanizan y tratan de manera despectiva a quien acude a la misma pidiendo el ejercicio de un derecho que considera que tienen. Y son estos casos aislados los que tanto daño hacen a la consideración del servicio público. La clave es pensar quien así maltrata cómo le sentiría que se lo hicieran a él o a su entorno.