El área funcional Elche-Alicante, la sociedad civil y la propuesta pública de transporte común

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) reunió hace unos días a parte de la sociedad civil alicantina en un primer encuentro para analizar, explicar y sumar al proyecto que impulsa la creación de un área funcional entre Alicante y Elche (o viceversa) a todo un tejido social de ambas ciudades que, en muchos casos, ya mantiene relaciones y niveles de cooperación estrechos desde hace mucho tiempo, si bien aparecen en la práctica como champiñones sin articular. Desde una perspectiva pública, y casi a la vez, los Ayuntamientos de Alicante y Elche, representados por Antonio Peral y por Francisco José Soler, se sentaron a hablar de proyectos compartidos en materia de movilidad. Sin duda, cuando las cosas se mueven es porque están vivas, tienen dinámicas propias y ansias de avanzar, de crecer y de evolucionar.

Es por tanto preciso constatar que la paulatina creación de un área funcional Elche-Alicante -ampliada a las comarcas de l’Alacantí y del Baix Vinalopó- tiene en estos momentos un enorme recorrido y un máximo soporte social -y me atrevo a decir que político- en ambas ciudades, lo que no había ocurrido hasta ahora: nos encontramos ante una excelente oportunidad y sería necio volver a dejarla escapar. De los fracasados intentos anteriores debemos aprender y no deben confundirnos ni hacernos dudar: los caminos se generan con la suma de muchos pasos, incluso de aquellos que no llegaron a ninguna parte, y el área funcional Alicante-Elche es hoy, de momento y aun en sus albores, una realidad social y económica que funciona sin articulación política ni administrativa pero que está esperando un impulso privado y una respuesta pública que lo ordene y que lo ponga en valor.

El foro celebrado en Casa Mediterráneo -en el que participaron las universidades, los clubes de fútbol, los sectores hostelero y social y entidades cívicas de ambas ciudades- concluyó con una afirmación rotunda: las conexiones neuronales múltiples son una realidad irrefutable y generan eficiencias en el siglo XXI. Tal vez poco visibles para la ciudadanía, pero muy sólidas. Y, al mismo tiempo, los convocados en las dos mesas de participación reclamaron al unísono una misma petición: que las dos ciudades articulen mecanismos de cooperación, especialmente en materia de conexión y movilidad.

Días después, los ayuntamientos de Alicante y Elche hicieron pública su voluntad de generar una «línea de transporte público de alta capacidad entre ambos municipios». Es esperanzador que, por fin, el Plan General Estructural de Alicante se coordine con el de Elche y que el transporte de Elche busque mejores conexiones con su ciudad hermana. Sí, hermana, la que tiene al lado y con la que tantas cosas comparte. Sea lo que salga de ese anuncio, será bueno porque plasma y escenifica una necesidad y una voluntad.

Estoy convencido de que ha llegado el momento de la acción. Una acción que desde UEPAL y, como escuchamos en el foro, desde muchos ámbitos de la sociedad civil, reclama como prioridad una conectividad ferroviaria de máxima calidad y eficiencia que una Alicante, aeropuerto, IFA, Parque Empresarial y Elche en las dos direcciones y que tenga un claro reflejo en otros puntos neurálgicos de nuestra provincia, especialmente para el sector turístico, como son Benidorm y la Vega Baja. El área funcional comienza a funcionar. Es nuestra común responsabilidad que seamos capaces de hacerla llegar a buen destino.