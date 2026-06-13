La dopamina, esa "droga" que fabrica el cerebro

Antes había que esperar. Los turrones llegaban en Navidad, ahora llegan antes. La respuesta a una carta, tardaba semanas, ahora las respuestas, muchas veces, llegan unos minutos después. La película la veías a la hora que tocaba, ahora ves la película en línea, sin esperas. Las compras se programaban unos días antes, finalmente te desplazabas y comprabas, ahora compras en línea, y la entrega, es casi inmediata. Se podría decir, que los niños y jóvenes de ahora, están muy habituados a tener lo que les agrada, sin esperas. Y por cada experiencia placentera, su cerebro les proporciona una descarga de dopamina, que es la hormona del placer. Por eso se dice que esta generación es «la generación de la dopamina». Se dice que es una generación «dopada». Y se ha de decir también que en este dopaje no se emplean productos químicos ilegales. En el dopaje deportivo sí. Resumiendo, nuestra generación no se aburría, disfrutaba planificando y esperando, y no se desesperaba. Muchas veces la preparación de una fiesta nos proporcionaba tanto placer, como la fiesta misma. Para nuestro cerebro caminar hacia la cima u objetivo podía ser tan agradable como llegar. El cerebro de nuestros nietos es diferente.