Opinión | Tribuna
El futuro era otra cosa
Cuando tenía catorce años conocí a un muchacho que acabó siendo veterinario.
Aquello sorprendió a bastantes personas.
Entre otras cosas porque mantenía con los animales una relación mejorable.
Digamos que no era exactamente San Francisco de Asís.
Y dejémoslo ahí.
Lo curioso es que, cuando uno mira hacia atrás, descubre que casi nadie terminó siendo aquello que prometía a los catorce años.
A esa edad todos creíamos que el futuro era una simple prolongación del presente. El responsable seguiría siendo responsable. El gamberro seguiría siendo gamberro. El empollón acabaría en algún despacho importante. Y el que dedicaba las clases de matemáticas a lanzar tizas con precisión balística terminaría, como poco, protagonizando un incidente diplomático.
No acertamos una.
El alumno más conflictivo de mi curso dirige hoy una empresa con más trabajadores de los que nosotros llegamos a reunir en una pelea multitudinaria. Lo imagino revisando balances, negociando contratos y hablando de liderazgo empresarial mientras una parte de mi cerebro sigue recordándolo intentando prender fuego a una papelera para comprobar una teoría que nunca llegó a explicar.
Otro compañero, incapaz de recordar dónde había dejado una mochila durante más de dos días seguidos, administra ahora un patrimonio familiar que incluye propiedades, inversiones y varias personas que le llaman para pedir consejo. En el instituto necesitaba ayuda para encontrar el aula de al lado.
También están los casos inversos.
Aquel alumno impecable que entregaba los deberes antes de tiempo, escribía con una letra perfecta y corregía discretamente los errores de los profesores acabó desarrollando una carrera profesional que, según cuentan, despertó un interés considerable en determinados organismos públicos. No puedo aportar más detalles porque nunca he entendido exactamente a qué se dedica.
Y luego está el veterinario.
Sigo teniendo debilidad por esa historia porque resume bastante bien el asunto.
Aquel muchacho había criado un gato durante meses. Lo alimentaba. Lo cuidaba. Lo desparasitaba. Aparecía todos los días con una dedicación admirable. Era el tipo de comportamiento que hacía pensar que algún día acabaría trabajando en un documental de naturaleza o abrazando secuoyas en algún parque nacional.
La historia tomó otro rumbo.
Baste decir que el gato no llegó a viejo.
Han pasado más de treinta años y aquel mismo muchacho ha dedicado buena parte de su vida a curar perros, gatos, loros, conejos y toda clase de animales domésticos. Miles de propietarios han depositado en sus manos la salud de sus mascotas sin sospechar que, décadas atrás, la relación entre mi amigo y el reino animal atravesó una etapa experimental.
No lo cuento para juzgarlo.
Al contrario.
Lo cuento porque me parece una prueba bastante sólida de que nadie sabe quién será dentro de veinte años. Ni siquiera uno mismo.
Sospecho que muchas profesiones son una forma elegante de rectificación.
Quizá algunos dentistas fueron niños incapaces de encontrar un cepillo de dientes aunque lo tuvieran delante.
Quizá más de un cardiólogo pasó la adolescencia alimentándose exclusivamente de bocadillos de embutido y refrescos de composición incierta.
Y quizá una parte considerable de los adultos no se dedique a aquello para lo que mostró talento, sino precisamente a aquello en lo que fue un desastre.
Pensándolo bien, es una idea reconfortante.
Significa que las personas cambian.
Que los errores no siempre son una sentencia.
Y que el muchacho que uno fue a los catorce años no tiene por qué acompañarlo toda la vida.
Vistos algunos de mis compañeros de clase, y visto también el resultado de algunas de mis propias decisiones, conviene agradecerlo.
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