Papa 1-UE 0 o la casa de los tres leones

Tengo varios amigos, amigas, conocidas y conocidos a los que aún les chirrían los dientes cuando piensan en la demoníaca presencia del Papa León en la patria española y más cuando, sacrílegamente, penetró en la catedral de la democracia, Nuestra Señora de los Diputados. Para ellos no será bastante con los conjuros de la palabra: una rociada de incienso y la luz de las velas durante 40 días y 40 noches es lo menos que precisamos para exorcizar la laica democracia española. Y es que la Iglesia Católica ha dejado un poso muy espeso desde Recaredo, aquel buen rey visigodo. Y eso sin contar los quinquenios místicos acumulados a partir de que a Santiago se le apareciera la Virgen del Pilar. Los católicos, menos las irascibles huestes que todos sabemos, han ido aprendiendo a convivir con su hipocresía, a cuadrar la contabilidad de sus culpas ayudados por el generoso Presupuesto del Estado, que tantas almas redime. Pero muchos ateos profesionales, no. Son religiosos de una pieza, sin un palmo de generosidad con el equivocado, ni un ápice de ganas de comprender al réprobo ni a las necesidades de unas cuantas personas que perseveran en el error. Lo sé porque a mí me está costando una vida entera ser un ateo escéptico. Con lo guay que es ser un ateo inquisitorial.

Pero ahora llega el Papa. Y habla en la sede de la soberanía popular. Lo mismo hubiera sido mejor que se acercada a alguna sede judicial a testificar sobre abusos y pederastias o el latrocinio de las inmatriculaciones. Pero eso queda para otro día. A lo que voy: el Papa viene, alucina en colores con los drones y habla en el Congreso, campos de fútbol, parroquias exquisitamente elegidas y muelles de terrible memoria y actualidad. Y dice alguna cosa que a los anticlericales antañones no nos gustan porque vuelven a poner de relieve la ausencia de sensibilidad eficaz por la igualdad de las mujeres y el dolor concreto del agonizante. Me temo que lo sabíamos y esperábamos. Y sin embargo prefiero que lo diga, con cierta dejadez, como quien sigue un manual para que no se le enfaden los obispos trogloditas, que deben ser legión, en un ámbito de transparencia: que quede registrado lo que algunos aún consideramos ausencia incomprensible de clemencia.

Pero lo evidente es que este viaje no iba de eso. Y de lo que iba me interesa mucho, aunque no lave lo que en otros ámbitos parece doblez. Eso es lo que les pasa a los ateos de estricta observancia: como todos los santos de verdad, no saben distinguir. Este ha sido el primer viaje de León a un Estado grande de la UE, quizá el único espacio en que sus palabras más comprometidas puedan ser influyentes. Un territorio en el que también tiene que librar pelea teológica con una parte de los suyos en muchas materias litúrgicas y morales, pero en la que puede reunirse con dignatarios -¡qué bonita palabra para un articulo sobre el Papa!- sin que un guardia suizo tenga que proteger su espalda de los cuchillos o las balas o el veneno. Un mundo importante, poblado, culto, en el que aún tiene sentido hablar de poder débil, de humanismo e Ilustración. Que la Iglesia fue dada a los poderes crematorios, al antihumanismo y a la antiilustración podemos recordárselo tantas veces como queramos, pero es de aplaudir el silencioso cambio que arrancó con Francisco. Que no lo hayan reconocido es otro asunto: el silencio es uno de los patrimonios eclesiales. Ha vivido demasiadas Cuaresmas en un confesionario angosto y poco alumbrado. La Iglesia ha cometido errores siniestros y otros veniales o patéticos, pero nunca los ha reconocido a la tarde: serán juzgados por el amor, no por su sinceridad histórica -cómo compatibilizan ambas ideas es otra cosa para la que la Gracia no me alcanza. Sabiendo eso, la europeización del papado es algo digno de fiesta.

En el viaje ha habido culto a la belleza -aunque la Sagrada Familia me gusta cada vez menos, según va pecando de desmesura y soberbia-, encuentro con pobres, alguna cosa dirigida la propia parroquia. E inmigración. Pero poner en el centro de su agenda -su particular Torre de Jesús- la desigualdad social, las dudas -y más que dudas- sobre la IA y, sobre todo, la cuestión migratoria, es ofrecer una alianza silente a los valores fundadores y estructurantes de la UE, y, a través de ella, a quien pueda alcanzar en la compleja geoestrategia de las sensibilidades y la compasión. Es política. Ya quisiéramos que muchos políticos tuvieran esa habilidad para tejer palabras y propuestas. Porque quienes las tienen son los que antaño se sentían felices con los anatemas papables y ahora consideran a este un trotskista digno de piolet.

Ha definido unos objetivos bastante claros, ha abogado -implícitamente- por la regulación en materias en las que el mercado es un Herodes dispuesto a tragarse al último niño que pase por allí; ha ajustado los tonos, la melodía, la letra y la música a los foros diferentes en los que ha actuado. Pero el papa sabe, y todos deberíamos saberlo, que en este momento es una liebre que corre más que la parsimoniosa UE, falta de forma, atragantada de párrafos rebuscados y burocracia pero, sobre todo, profundamente asustada ante los diablos blancos de la ultraderecha. Lo que debería molestar a algunos es que el Papa ha ejercido de espejo ante los que andan viendo cómo montar campos de concentración en nombre…¿de qué?, ¿de la paz, la concordia, la humanidad, el acuerdo? Es muy difícil que la UE pueda sobrevivir a sus propios sueños si persevera en esa política migratoria en la que muchos funcionarios acabarán revelándose como criminales, por la fuerza y banalidad de lo cotidiano: quien mira al demonio a los ojos acaba por desarrollar cuernos y rabo. Así que, por ahora, va ganando el pontífice.

Podría decírseme que el Papa no tiene la misma responsabilidad que los más recalcitrantes líderes europeos. Bueno… en cierto modo nosotros estamos aprendiendo a ver la cara del lobo de la ultraderecha, pero la Iglesia, por siglos, ha sido ese lobo y no quiero ni imaginar los que sobrevivirán en las covachuelas vaticanas o en innumerables obispados. Y también querrán comer, digo yo. Ya lo dice la canción, más o menos: o nos salvamos todos o aquí no se salva ni Dios. Así que es posible que el Papa se dijera que la necesidad de predicar de estas cosas bien vale una misa, aunque fuera en la casa de los improperios que guardan los leones: con él ya eran tres, como la Santísima Trinidad pero en tradición liberal.