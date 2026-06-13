Picaresca de ricos y pobres

"Cada día nace un listo" ★★★ Directora: Arantxa Echevarría Reparto: Hugo Silva, Susi Sánchez

Como toda realizadora que desee mantenerse en activo sin renunciar a su sello personal, a Arantxa Echevarría no se le caen los anillos a la hora de realizar cine de encargo con tal de continuar con su carrera autoral.

Así, entre las muy interesantes Carmen y Lola y Chinas la hemos podido ver en proyectos más comerciales, como el que se estrena ahora.

"Cada día nace un listo" incide en un retrato sarcástico donde los muy ricos y quienes no tienen dónde caerse muertos poseen algo en común: practican la picaresca con una desmesura que la película caricaturiza sin disimulo. Contando con un reparto de lujo que es, sin duda, lo más atrayente de la función.

En el centro de la trama, Hugo Silva, interpretando a un canalla entrañable, Toni Lomas, un cantante de cruceros venido a menos. Aunque la que se destapa como comedianta es Susi Sánchez, que acostumbrada a asumir todos los dramas que le caen encima, aquí se desmelena con gracia y redaños. En su bando le acompaña Diego Anido.

Por parte de los ricos, la película cuenta con Ginés García Millán y las colaboraciones especiales de Belén Rueda, sofisticadísima, Gonzalo de Castro y Pedro Casablanc, aunque quien se destapa y cobra protagonismo es Jaime Olías.

Cada día nace un listo reproduce los patrones de las comedias clásicas de estafadores con final feliz. Lo que llama la atención es que el público la haya acogido con tanta tibieza estando avalada por Atresmedia y Netflix.