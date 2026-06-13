Están en política para forrarse

Zaplana no llegó a decir en las grabaciones del caso Naseiro que estaba en política para forrarse. La frase se le atribuye falsamente, porque quien sí lo dijo fue la persona con la que hablaba por teléfono. No obstante, a juzgar por el futuro que se iba a construir, «si non e vero, e ben trovato». En realidad, dijo que necesitaba mucho dinero porque lo gastaba a manos llenas. Un pecadillo venial, no nos pongamos exquisitos.

Sea o no de Zaplana, lo cierto y verdad es que la frase es la definición más auténtica de porqué están en política, y en lo que no es política, montones de huidos del arado, sin más virtud que el poco seso y el mucho morro. Es curioso, porque para acumular pasta resultan más seguras las vías de sacar unas oposiciones a Registros y Notarías, ser broker con buena vista o asaltar bancos, entre muchas otras alternativas, unas legales y otras no (normalmente, las que no suelen ser más rentables, aunque pelín arriesgadas, pregúntenle a Walter White, también llamado Heisenberg, el de «Breaking Bad»).

El caso es que en política, si no robas, te llevas un sueldo a casa que no es nada del otro mundo, comparado con un ejecutivo de multinacional o un narcotraficante. ¿Por qué muchos utilizan la política para forrarse? Primero, porque es relativamente fácil acceder a un carguito para el que no te piden ninguna formación ni cualidad profesional. Basta con estar siempre dispuesto y moviendo el rabo (se va a interpretar mal, pero me da igual, unos mueven la cola y otros el rabo) en la sede de los partidos desde que el neófito se afilió a las Juventudes. Si eres simpático, tocas la guitarra, estás dispuesto a ser el chico para todo de los superiores y el felpudo de las visitas, tienes mucho ganado. Sin despreciar a nadie, hay cajeras de supermercado que han llegado a ministras y semovientes que no han trabajado ni en un burriking en verano ser presidentes o gerentes de empresas públicas con muchos ceros de facturación.

Pero hasta ahora estamos en la faceta digamos legal, si bien nada ética. Como los partidos son una galaxia opaca, ponen en los cargos a quien les parece y, como las listas son cerradas, ustedes votan al líder y a cien mil que van tras él, pero cuya trayectoria y méritos (¿?) desconocen. Si supieran lo que hay en la trastienda se quedarían en la cama los días de votaciones. Algunos de ellos están en mis peores pesadillas y, sin duda, en la de todos aquellos que hayan tenido acceso a esa rebotica de las sedes.

Claro que lo legal no es a veces suficiente. Aunque no se merezcan ni siquiera una plaza de enterrador en un ayuntamiento de cuarta, hay seres pagados de sí mismos que se creen la mano derecha del ser supremo. Eso, de Florentino. Para ellos se han inventado las recalificaciones urbanísticas y los contratos públicos por obras y servicios. ¿Qué más da trazar una raya a lápiz en un plano para que un terreno rústico pase a ser urbano? Total, es una simple delimitación artificial, vaya tontería. Y ¿no será mejor otorgar las basuras o los autobuses, una carretera o la contrata de los extintores a los que nos van a dar una morterá de millones? De bien nacidos es ser agradecidos.

Y el tercer paso es el mejor y el más jugoso: directamente pasamos de pedir humildemente que nos den a montar una organización mafiosa, y si no pasas por el aro, ni raya en un mapa ni concesión ni te dejan vivir. Ha sido el modus vivendi de tantos, a la derecha y a la izquierda, que uno se superpone con el otro y en el fondo Bárcenas, Naseiro, Zaplana y M-punto-Rajoy son iguales que Roldán, Abalos, Cerdán y P-punto-S-punto. En esto sí que no hay polaridad, pónme donde haya que del resto me encargo.

Y no es sólo en la política, hay cosas muy feas que se están oyendo en algunas asociaciones empresariales, lo que dibuja el panorama de que para qué servir a las instituciones si alguien puede servirse de ellas. Sueldos que no son salarios transparentes, pero sí pasta que llevarse a la buchaca para hermanos y consortes, vaciando las arcas y llenándose los bolsillos, que hay gente que tiene bolsillos por todo el cuerpo. Como me gusta rescatar vocablos del olvido, sacaré uno monísimo, «granjería»: dícese de la obtención de beneficios o provechos conseguidos de manera ilícita o ventajosa. Lógico que por la presidencia ma-ten. Seguiremos informando.

No es que en la política directa o en la derivada esté lo peor de cada casa, es que quien pisa moqueta ve la riqueza pasar a su alrededor y muchos tienen la misma fortaleza frente a la tentación que yo paciencia. Esto es, ninguna.

Se han metido en ese proceloso mundo para hacerse ricos y curar sus inseguridades y complejos. Su mente daría para un estudio psiquiátrico, que desde ahora mismo propongo a mi amigo Barti, director general de Salud Mental y Adicciones de la conselleria. Ahí hay tajo, aunque, de momento, me conformaría con que purgasen sus culpas en la fría mazmorra. Vana esperanza.