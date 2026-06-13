Lo bueno de estar entrenado en llevar la contraria es que un día como hoy puedes arrancar hablando de la enebeá. Los Knicks lograron su último anillo en el 73 por lo que el ansia en los alrededores del Madison Square Garden rebosa el vaso. A Spike Lee le ofrecieron quinientos mil dólares por ceder su silla de pista en el cuarto choque de las finales ante los Spurs de San Antonio. Una vez en la cancha el cineasta confesó que no se lo había dicho a su mujer. Es de suponer que pensara en ello cuando la cosa avanzaba bajo la flagrante superioridad tejana en torno a los treinta puntos de ventaja. Pero ya se sabe que en baloncesto un cuarto o incluso un minuto es una eternidad. A falta de un segundo para la conclusión, un alero británico emprendió el vuelo desde el Atlántico y palmeó el tiro de tres de la estrella neoyorquina que puso la guinda a una remontada jamás vivida en lo que para los estadounidenses es el colofón del campeonato del mundo. El resto de países, continentes y torneos no cuentan.

Nada más inaugurarse en México el de fútbol, Trump aprovechó y, entre el primer y el segundo resultado, anunció que se detenían los ataques tras haber asegurado horas antes que esa misma noche arremetería contra la república islámica con gran contundencia y proclamó un acuerdo pleno para poner fin a la ofensiva en la región, abrir el estrecho de Ormuz, que Irán se compromete a no fabricar lo que el galán ya le ha dicho que nanay, a eliminar sus concentraciones de uranio enriquecido medio señalando que el okey se firmará en suelo europeo sin especificar, algo que el régimen de los ayatolás negó a continuación de pe a pa. Como para esperar que esta disputa la aclare el var.

Lo único que sabemos con certeza sobre qué nos aguarda alrededor de las citas que tienen lugar en Norteamérica es que el álbum de cromos de las selecciones ideado por Panini lo está petando. Desde la filial española de la empresa italiana se apunta que «nunca se había empezado de esta manera, sobre todo en España y Portugal. En Brasil siempre ha sido una locura, pero este año estamos produciendo 24 horas al día». Trump también produce lo suyo. Dentro de los acuerdos marco, el combinado iraní tiene prohibido quedarse a dormir en su demarcación y, tras jugar, deberá trasladarse al país fronterizo del sur. Al árbitro somalí designado por la Fifa lo interrogaron once horas en el aeropuerto y lo devolvieron por donde vino, mientras que el ariete iraquí pasó el mismo trago aunque finalmente logró quedarse por lo que como dicen sí que debe ser bueno. Con los llegados de África y Asia así, uno tras otro. Y ahora va a por los paisanos. Sí, porque se presentó en el partido anterior y fue recibido con una pitada de aúpa en el Madison lo que inmediatamente obtuvo la consiguiente respuesta. Ya ha advertido la Administración que, ante la desbordante celebración que se presume como se le ocurra salir campeón medio siglo después, está moviendo las piezas para llevar a cabo un despliegue del Ice como nunca se ha visto en la Gran Manzana. De este modo tiene el igualmente seguidor de los Knicks el álbum de la actualidad. Hecho un cromo.