Señores, han suspendido

A temor de los últimos acontecimientos que sacuden el ámbito educativo valenciano —y no me refiero únicamente a la huelga docente que durante semanas ha logrado unir a profesorado de la enseñanza pública y concertada en una protesta sin precedentes recientes— sino también a los resultados obtenidos en la asignatura de Valenciano en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), me atrevo a afirmar que quienes han suspendido no son nuestros alumnos.

Han suspendido ustedes. Han suspendido, en primer lugar, los responsables de la coordinación de la materia, que han dejado a cientos de docentes en una situación de absoluta orfandad durante todo el curso. Una asignatura modificada, con cambios sustanciales en contenidos, no puede implantarse sin una formación al profesorado adecuada, sin directrices claras y sin el acompañamiento institucional que exige cualquier reforma educativa seria, por insignificante que les pueda parecer. En definitiva, nos han exigido resultados sin proporcionar herramientas.

Han suspendido también los equipos de corrección. Docentes como nosotros, conocedores de la realidad de las aulas y de las dificultades extraordinarias que ha atravesado este curso. Cabe preguntarse dónde ha quedado el principio de proporcionalidad, el sentido común y la sensibilidad pedagógica. ¿Por qué son nuestros alumnos quienes deben asumir las consecuencias de la improvisación y la incoherencia de quienes toman las decisiones? ¿Por qué una generación entera debe convertirse en daño colateral de una gestión errática?

Y, por encima de todos, ha suspendido la Conselleria de Educación. Una administración que lleva meses protagonizando titulares por sus conflictos con la comunidad educativa y que, una vez más, demuestra una preocupante desconexión con la realidad de las aulas. El perjuicio ya está hecho y, como suele ocurrir, lo han sufrido los más vulnerables: los estudiantes.

Hoy, un alumno de otra comunidad autónoma —pongamos por caso Albacete, magnífica tierra y referente cultural y gastronómico— puede encontrarse en una posición más ventajosa para acceder a determinadas titulaciones universitarias de la Comunitat Valenciana que muchos estudiantes valencianos. Y eso debería encender todas las alarmas. Porque el acceso a la universidad en España ya está condicionado por desigualdades territoriales derivadas de las diferencias entre sistemas de evaluación y criterios de corrección. Si además añadimos decisiones que penalizan de forma singular a una parte del alumnado, el principio de igualdad de oportunidades queda seriamente comprometido.

¿No hemos preparado bien a nuestros alumnos los docentes? Me he preguntado en varias ocasiones para mis adentros. Tras una profunda reflexión, análisis de las notas obtenidas por nuestro alumnado y el de otros centros y siendo consciente de que mis palabras pueden interpretarse como una defensa corporativa, afirmo con rotundidad que si alguien ha estado a la altura durante este curso han sido precisamente los profesores. Nuestros alumnos no son filólogos catalanes, aunque con el examen que se les puso delante, poco faltó.

Como docente de la materia de Valenciano desde hace nueve años, me he esforzado, al igual que el resto de mis compañeros, no solo en transmitir conocimientos lingüísticos y literarios, sino también en inculcar algo mucho más importante: que esta lengua les pertenece, que forma parte de su patrimonio cultural y que no debe ser utilizada como arma arrojadiza ni como marcador ideológico. He intentado enseñarles que hablar valenciano no convierte a nadie en ciudadano de segunda; simplemente lo conecta con una herencia cultural que merece respeto y protección.

El problema surge cuando la política invade espacios donde jamás debería imponerse. La educación debería ser una política de Estado, no un campo de batalla partidista. Sin embargo, la politización aparece de forma evidente cuando se decide regalar la acreditación del nivel C1 de valenciano a quienes obtengan más de un 7 en la materia de valenciano en bachillerato o la prueba de la PAU.

¿Con qué objetivo? Resulta difícil no interpretar esta medida como una solución rápida para aliviar la tensión generada por la exigencia lingüística en el acceso al empleo público valenciano. Una decisión celebrada por muchos adultos que jamás lograron acreditar ese nivel por las vías ordinarias. No seré yo quien critique su satisfacción. Pero sí me pregunto: ¿alguien pensó en las generaciones futuras?

A quienes han recibido recientemente esa acreditación les planteo una cuestión sencilla: ¿consideran honestamente que poseen, de la noche a la mañana, las competencias lingüísticas equivalentes a un C1 real? La mayoría respondería que no. Y, sin embargo, eso mismo se les exige ahora a jóvenes de 17 y 18 años: una madurez lingüística y una competencia comunicativa que tradicionalmente requieren años de formación y experiencia. La contradicción resulta tan evidente como preocupante.

Pero lo peor de todo no son las acreditaciones automáticas ni las bajas calificaciones. Lo verdaderamente grave es la frustración de cientos de estudiantes que han visto truncadas sus aspiraciones académicas por una gestión deficiente. Jóvenes que han trabajado durante años para acceder a titulaciones con notas de corte elevadas y que ahora contemplan cómo una asignatura gestionada de forma caótica puede condicionar decisivamente su futuro.

Han hecho política con el valenciano. Y cuando se hace política con una lengua, pierde la lengua, pierde la cultura y pierde la sociedad entera. Es un agravio para quienes amamos el valenciano; para quienes lo enseñamos; para quienes lo heredamos de nuestros mayores que con tanto fervor lucharon - y algunos perecieron- por poder hablarlo; para quienes entendemos que una lengua es memoria colectiva, identidad compartida y riqueza cultural. El valenciano no pertenece a ningún partido político. Sus raíces están en nuestras calles, en nuestros pueblos, en el campo, en el esfuerzo de generaciones enteras y en la historia de esta tierra.

Hoy escribo estas líneas con indignación, pero también con tristeza. Porque a los más jóvenes deberíamos ofrecerles ejemplaridad, rigor y estabilidad. Deberíamos enseñarles que las instituciones están para proteger sus oportunidades, no para ponerlas en riesgo. Sin embargo, estamos mostrando precisamente lo contrario: la versión más mezquina de la política cuando se antepone la estrategia al interés general.

Durante un viaje reciente a Bruselas conversé con una pareja de profesores belgas ya jubilados. Me contaban que llegaron a secundar movilizaciones durante años porque estaban convencidos de que las decisiones que se estaban tomando en su país en materia de educación eran profundamente injustas. Mientras los escuchaba no podía evitar preguntarme: ¿hasta qué extremo debemos llegar nosotros para que se nos tome en serio?

Porque hay principios que deberían ser innegociables.

Con la lengua no se hace política.

Con la sanidad no se hace política.

Y la educación, sencillamente, se respeta.