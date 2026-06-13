Televisión de proximidad

A buenas horas, mangas verdes. TVE ha decidido incluir un informativo territorial en la Comunidad Valenciana los fines de semana. Voy a estar pendiente de contar cuántas noticias acogen de la provincia de Alicante, tanto de la capital como de sus comarcas. Tal como lo hago en la edición diaria.

No me explico cómo la cuarta provincia más poblada del Estado resulta tan irrelevante e invisible para los medios nacionales. Qué duda cabe que se ha convertido en uno de los polos demográficos más importantes del país. Pero desde los despachos de Madrid nadie parece haberse dado cuenta. Con contar lo que se cuece en Valencia ya tienen bastante.

Salvo que ocurran sucesos desafortunados, la mayoría de nuestras ciudades de más de 10.000 habitantes, de las que Alicante va bien nutrida, no serán citadas ni de refilón durante meses y meses. ¿Imaginan que en el informativo de Cantabria hicieran como que Torrelavega no existe, en el de Navarra borrasen del mapa a Tudela y en el de Murcia ninguneasen a Lorca? Pues aquí ocurre todos los días sin que nadie se queje.

El caso de Cataluña es punto y aparte. Su televisión autonómica continúa marcando un 14% alto de audiencia, liderando la tabla. Por su parte, la televisión pública estatal emite una programación con una producción propia de 65 horas semanales. Otro tanto podríamos decir de Radio 4, con una parrilla completa diseñada para cuatro provincias.

TVE arranca un informativo para acoger las noticias de Alicante, Valencia y Castellón. ¡A lo mejor nos saturamos por la avalancha de información de proximidad!